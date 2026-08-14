Audrey Werro vince da ripescata la finale stellare degli 800: Coiro sesta agli Europei

Si chiude come da pronostico con la vittoria di una strepitosa Audrey Werro uno degli eventi clou dei Campionati Europei di atletica 2026: la finale femminile degli 800 metri. Le tre donne più veloci al mondo quest’anno sul doppio giro di pista hanno regalato uno spettacolo magnifico all’Alexander Stadium di Birmingham, facendo il vuoto e occupando i tre gradini del podio.

L’oro è finito al collo della svizzera Werro, favorita della vigilia grazie all’enorme salto di qualità effettuato in questa stagione che l’ha proiettata al terzo posto delle liste mondiali all-time (1:53.80), anche se c’era un minimo di preoccupazione per le possibili conseguenze fisiche della brutta caduta avvenuta in semifinale a seguito di un contatto con un’altra atleta.

La formidabile elvetica classe 2004, riammessa dai giudici in finale per essere stata danneggiata, ha ribadito nel momento più importante il suo nuovo status di leader globale negli 800 facendo gara di testa per tutto l’ultimo giro e riuscendo comunque ad avere la meglio in volata con il crono di 1:54.81 (record della manifestazione) davanti alla padrona di casa britannica Keely Hodgkinson (argento in 1:55.01) e alla neerlandese Femke Broeders-Bol (bronzo in 1:55.54 eguagliando il primato nazionale).

Le medaglie erano oggettivamente fuori portata per tutte le altre, compresa la nuova primatista italiana Eloisa Coiro che si è dovuta accontentare di un significativo sesto posto alla prima finale europea outdoor della carriera con il tempo di 1:59.35.