Tennis
ATP Montreal 2026, la semifinale della parte alta sarà Shelton-Tien
Si corre veloci verso l’epilogo. Il torneo ATP di Montreal completa l’allineamento alle semifinali con gli ultimi due match dei quarti. Saranno l’americano Ben Shelton e il suo giovane connazionale Learner Tien a sfidarsi nella parte alta del tabellone.
Ben Shelton, detentore del titolo, travolge il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero tredici, 6-3 6-1 in un’ora e quattordici minuti. Lo statunitense, dopo aver difeso ai vantaggi i primi due turni di battuta, rompe l’equilibrio con il break del 3-2. Shelton, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro e chiude 6-3 al primo set point.
La seconda frazione si trasforma in un autentico monologo della testa di serie numero cinque. Il giocatore a stelle e strisce firma il break del 2-0 ai vantaggi, strappa nuovamente il servizio al rivale per involarsi sul 4-0, non concede nulla in battuta e firma il definitivo 6-1 al primo match point.
Learner Tien, testa di serie numero dodici, liquida la sorpresa spagnola Daniel Merida Aguilar 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti. L’americano, dopo aver rimontato lo 0-2 iniziale, rompe l’equilibrio con una serie di tre giochi consecutivi grazie a cui timbra il 6-3 della partita inaugurale. Nella seconda frazione l’americano opera il break in apertura, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e chiude 6-2 al primo match point.