ATP Montreal 2026: Fonseca batte Ruud e troverà Shelton. Rimonta van de Zandschulp

Continuano le sorprese al Masters 1000 di Montreal, che sta diventando forse uno dei tornei più capaci di regalare storie alternative rispetto all’usuale in questo 2026. Ritorni di fiamma, potenziale (nuova) emersione di grandi prospetti, molto è accaduto nelle otto partite di oggi. Tra le quali, va detto, si nasconde anche la fine delle speranze di Matteo Arnaldi, rimontato dall’olandese Tallon Griekspoor e privato, dunque, di un’occasione non da poco di tentare l’assalto ai quarti di finale.

Un’altra delle sorprese importanti è quella dell’argentino Thiago Agustin Tirante, che forse mai aveva reso così bene sul veloce pur avendo un valido curriculum sulla superficie, il che non lo rende solo uno specialista del rosso. Anche così, però, e anche con lo status di qualificato (di lusso) dell’australiano Alexei Popyrin, resta il fatto che il suo 6-3 6-4 ha due funzioni: quella di confermarne la forma attuale e quella, ulteriore, di ribadire che la vittoria su Fritz non è un caso isolato.

La partita più ricca di lotta, però, la giocano Botic van de Zandschulp e Hubert Hurkacz. La vince l’olandese, che rimonta il polacco con tanto di due match point salvati nel corso del secondo set sul 4-5. Vero, adesso per lui ci sarà il ceco Jakub Mensik, ma resta uno dei percorsi più iconici del torneo, anche vista l’eliminazione sia di Mpetshi Perricard che di Medvedev nel mentre.

E, alla fine, Joao Fonseca. Il big match della notte, quello con il norvegese Casper Ruud, lo vince il brasiliano per 7-6(6) 6-3, e potrebbe essere davvero questo il momento di un rilanci delle ambizioni del classe 2006. Il quale, nondimeno, si troverà di fronte ora Ben Shelton, e con l’americano sarà un altro match di cartello. E proprio contro colui che, dati alla mano, adesso appare come il nuovo favorito.

MASTERS 1000 MONTREAL 2026: RISULTATI TERZI TURNI

Griekspoor (NED)-Arnaldi (ITA) [30] 3-6 6-4 6-3

Merida (ESP)-Michelsen (USA) 6-4 6-7(4) 6-1

Tien (USA) [12]-Paul (USA) [17] 6-3 6-2

Tirante (ARG)-Popyrin (AUS) [Q] 6-3 6-4

van de Zandschulp (NED)-Hurkacz (POL) [PR] 3-6 7-6(4) 7-5

Mensik (CZE) [13]-Atmane (FRA) 7-5 6-4

Fonseca (BRA) [22]-Ruud (NOR) [9] 7-6(6) 6-3

Shelton (USA) [5]-Bergs (BEL) [31] 6-3 6-2