Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari domenica 9 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Aumenta l’attesa per la quinta e ultima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma nel mitico impianto Hayward Field di Eugene (in Oregon). Nel day-5 verranno assegnati ben quindici titoli iridati juniores e l’Italia sarà protagonista in quattro di queste finali, con il sogno di incrementare ulteriormente il bottino (3 ori e 2 bronzi) raccolto nei primi quattro giorni.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA U20 DALLE 21.00

Francesco D’Angelo si presenta alla finale del disco con la seconda misura d’ingresso dopo aver ottenuto il personale in qualificazione e potrebbe inserirsi nel pacchetto di mischia in lotta per una medaglia, mentre Alessandro Casoni ed Elisa Valenti saranno degli estremi outsider nei 1500 metri e nel salto triplo. Compito difficile anche per la 4×400 femminile, chiamata ad un nuovo progresso dopo il record italiano U20 della batteria per giocarsi un posto sul podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata di lunedì dalle 7.30. Prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Domenica 9 agosto

21.00 Lancio del disco (maschile), finale

21.15 Salto con l’asta (maschile), finale

21.20 Lancio del martello (femminile), finale

21.30 Salto in alto (femminile), finale

22.05 Staffetta 4×100 metri (femminile), finale

22.14 Salto triplo (femminile), finale

22.19 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale

22.30 400 ostacoli (femminile), finale

22.40 400 ostacoli (maschile), finale

22.46 Tiro del giavellotto (femminile), finale

22.52 1500 metri (femminile), finale

23.05 3000 siepi (maschile), finale

23.25 1500 metri (maschile), finale

23.42 Staffetta 4×400 metri (femminile), finale

23.55 Staffetta 4×400 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di lunedì 10 agosto.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Lancio del disco (maschile), finale: Francesco D’Angelo.

Salto triplo (femminile), finale: Elisa Valenti.

1500 metri (maschile), finale: Alessandro Casoni.

Staffetta 4×400 metri (femminile), finale: quartetto da definire.