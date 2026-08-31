Atletica, i record italiani siglati nel 2026: Diaz mitico, poker Battocletti, Iapichino supera mamma, Pernici e Coiro storici

La stagione della grande atletica volge ormai al termine, anche se all’appello mancano le Finali della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante chiuderà i battenti il 4-5 settembre a Bruxelles) e gli Ultimate Championship (la ricca competizione organizzata da World Athletics, prevista tra un paio di settimane a Budapest). L’annata agonistica si è rivelata profilata per l’Italia, capace di vincere il medagliere agli Europei e di ottenere altri risultati di rilievo.

Sono stanti tanti i record italiani migliorati in questa annata agonistica: Andy Diaz ha valicato le mitiche Colonne d’Ercole del salto triplo ed è piombato a 18.15 metri, diventando il quarto uomo della storia; Eloisa Coiro e Francesco Pernici hanno ritoccato gli storici primati degli 800 metri, rispettivamente dopo 46 e 53 anni (superati Gabriella Dorio e Marcello Fiasconaro); Larissa Iapichino è andata un centimetro oltre mamma Fiona May, saltando 7.12 metri.

Nadia Battocletti ha unificato la corona del mezzofondo con ben quattro record italiani in questa stagione: 1500 metri e 3000 metri, entrambi in versione indoor e outdoor. Sofia Fiorini e Massimo Stano hanno posto il tempo di riferimento nella maratona di marcia (poi verranno ratificati solo in chiusura di anno, essendo nuova disciplina), Zaynab Dosso è stata splendida sui 60 metri (6.99, prima di vincere il titolo iridato).

Memorabile l’impresa compiuta dalla 4×400 maschile agli Europei, che in batteria ha siglato il primato nazionale e poi ha conquistato la medaglia d’oro. Al rialzo le prove multiple con Dario Dester e Sveva Gerevini, fantastico Iliass Aouani nella maratona, eccellente Yeman Crippa sulla mezza, Francesco Fortunato si è superato sui 5000 metri di marcia indoor, in sala hanno brillato anche Federico Riva (1500 metri) e Pietro Arese (miglio), Daisy Osakue si è migliorata nel lancio del disco.

RECORD ITALIANI MIGLIORATI NEL 2026

MASCHILE

800 METRI: Francesco Pernici, 1:43.60 il 3 luglio a Tomblaine (Francia)

1500 METRI (INDOOR): Federico Riva, 3:33.04 il 19 febbraio a Lievin (Francia)

MIGLIO (INDOOR): Pietro Arese, 3:54.64 il 31 gennaio a Padova

SALTO TRIPLO: Andy Diaz, 18.15 il 15 agosto a Birmingham (Gran Bretagna)

EPTATHLON (INDOOR): Dario Dester, 6.121 punti il 1° marzo ad Ancona

DECATHLON: Dario Dester, 8.318 punti il 28 giugno a Ratingen (Germania)

5000 METRI DI MARCIA (INDOOR): Francesco Fortunato, 17:54.48 il 28 febbraio ad Ancona

MEZZA MARATONA: Yeman Crippa, 59:01 il 22 febbraio a Napoli

MARATONA: Iliass Aouani, 2h04:26 il 1° marzo a Tokyo (Giappone)

MARATONA DI MARCIA: Massimo Stano, 2h56:49 il 15 agosto a Birmingham (Gran Bretagna)

4X400: Italia (Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati), 2:58.10 il 14 agosto a Birmingham (Gran Bretagna)

FEMMINILE

50 METRI (INDOOR): Zaynab Dosso, 6.09 il 3 febbraio a Ostrava (Cechia)

60 METRI (INDOOR): Zaynab Dosso, 6.99 il 22 febbraio a Torun (Polonia)

800 METRI: Eloisa Coiro, 1:57.56 il 12 agosto a Birmingham (Gran Bretagna)

1500 METRI: Nadia Battocletti, 3:57.54 il 30 agosto a Bellinzona (Svizzera)

1500 METRI (INDOOR): Nadia Battocletti, 4:03.59 il 6 febbraio a Madrid (Spagna)

3000 METRI (INDOOR): Nadia Battocletti, 8:26.44 il 19 febbraio a Lievin (Francia)

5000 METRI (INDOOR): Valentina Gemetto, 16:00.45 il 24 gennaio a Lione (Francia)

SALTO IN LUNGO: Larissa Iapichino, 7.12 il 4 luglio a Eugene (USA)

LANCIO DEL DISCO: Daisy Osakue, 64.48 il 14 giugno a Castres (Francia)

PENTATHLON: Sveva Gerevini, 6.413 punti il 31 maggio a Goetzis (Austria)

MARATONA DI MARCIA: Sofia Fiorini, 3h15:11 il 15 agosto a Birmingham (Gran Bretagna)