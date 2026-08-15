Angelina Melnikova emoziona con il Cheng e vince il volteggio agli Europei: secondo oro da imbattuta

Angelina Melnikova prosegue la propria striscia da imbattuta agli Europei 2026 di ginnastica artistica: dopo aver trionfato nel concorso generale individuale (titolo assegnato attraverso il turno di qualificazione), la fuoriclasse russa ha incominciato nel miglior modo possibile il pomeriggio riservato alle Finali di Specialità in quel di Zagabria e si è messa al collo il secondo oro nella rassegna continentale in corso di svolgimento nella capitale croata.

La Campionessa del Mondo all-around ha iniziato la gara al volteggio con un doppio avvitamento non impeccabile, con tanto di uscita dalle linee di riferimento (13.800), ma poi ha alzato l’asticella con un pregevole Cheng, valso un rimarchevole riscontro di 14.133. La 26enne ha chiuso con la media di 14.166 (ci sono due decimi di bonus per le uscite perfettamente stoppate) e ha così primeggiato per la prima volta su questo attrezzo a livello continentale.

Dopo il trionfo iridato dello scorso anno a Jakarta alla tavola, Angelina Melnikova non ha dovuto strafare più di tanto per meritarsi il gradino più alto del podio, regolando la solida tedesca Karina Schoenmaier (14.066) e la britannica Martin Abigail (13.899), mentre la russa Anna Kalmykova (argento sul giro completo) ha chiuso al quarto posto per mezzo decimo (13.849). Più lontane l’austriaca Charlize Moerz (13.633) e l’ungherese Greta Mayer (13.350), non c’erano italiane in gara: appuntamento con Manila Esposito (trave e corpo libero), Elisa Iorio e Giulia Perotti (parallele asimmetriche).