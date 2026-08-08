Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari in chiaro qualifiche e Sprint

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 avranno luogo sabato 8 agosto dalle ore 12:50 alle 16:20. Dopodiché, alle ore 17:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 12 luglio.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.10, 12.50 E 17.00

Il programma non è quello canonico, nel senso che il fuso orario si fa sentire. Per di più, gli organizzatori hanno deciso di cominciare in loco un’ora dopo rispetto alle abitudini. Ne consegue che, essendo la Gran Bretagna un giro d’orologio indietro rispetto al fuso orario dell’Europa Centrale, vi siano ben due ore di discrepanza rispetto a quello che può essere definito “il bioritmo naturale” del Motomondiale, almeno televisivamente parlando!

Silverstone è il circuito più lungo del Mondiale (misura 5.900 metri), ed è anche uno dei più completi. La riasfaltatura del 2019 è stata cruciale per gestire il maltempo (indimenticabile la cancellazione del 2018, dovuta al fatto che il manto non drenasse la pioggia). Lo scorso anno si core in primavera e fu un fiasco. La risposta del pubblico fu scarsa e l’autodromo fu sferzato dal vento freddo. Si spera che la collocazione agostana risolva i problemi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 8 agosto (orari italiani)

Ore 12:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP GRAN BRETAGNA

Sabato 8 agosto (orari italiani)

Ore 10:40-11:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:25-11:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:10-12:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:50-13:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:40-15:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:05-16:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.