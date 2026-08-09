Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Gran Bretagna 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 9 agosto. Attenzione! Perchè il programma è ben diverso rispetto alle consuetudini. La top-class sarà preceduta solo dalla gara della Moto2 (che si terrà dalle 12:15 del nostro Paese), mentre quella della Moto3 è stata spostata in coda, con inizio a partire alle ore 15:30 italiane.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Il differente fuso orario e la necessità di rispettare gli slot nei palinsesti televisivi hanno portato a questa singolare soluzione. Generalmente, si segue quest’ordine anomalo per evitare concomitanze con la Formula 1, la quale è tuttavia “impegnata” (sarcasticamente parlando) nelle sue ferie agostane. Dunque, niente weekend doppio da gestire, ma solo le necessità delle emittenti che trasmettono il Motomondiale.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Marco Bezzecchi, che, con la sua Aprilia, precedette la Honda di Johann Zarco (secondo) e la Ducati di Marc Marquez (terzo). In Moto2 si impose l’australiano Senna Agius, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello spagnolo José Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 9 agosto

15.10 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

18.35 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP GRAN BRETAGNA

Domenica 9 agosto (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, Gara MOTO3

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.