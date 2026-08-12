Quando gareggia Andy Diaz oggi, Europei atletica 2026: orario esatto qualificazioni salto triplo, tv, misura richiesta, streaming

L’Italia, dopo la giornata di ieri nella quale si sono alternate la gioia per il trionfo di Nadia Battocletti nei 5000 metri e la delusione per l’infortunio subito da Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri maschili, è pronta a ripartire agli Europei di Birmingham, rassegna che vive la sua terza giornata di gare. Tra gli attesi protagonisti di giornata figura sicuramente Andy Diaz, impegnato alle 21:40 nelle qualificazioni del salto triplo.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 19.40

Diaz, dopo aver portato il record italiano a 17,87, è pronto a quello che rappresenta il suo debutto in una rassegna continentale. L’azzurro, bronzo a Parigi 2024 e oro iridato ai Mondiali indoor di Nanchino 2025 e Torun 2026, è inserito nel gruppo B insieme al connazionale Biasutti e proverà a centrare fin dai primi salti la misura necessaria a conquistare il pass per la finale.

Diventa fondamentale cercare di mettere subito al sicuro il risultato per poi risparmiare energie preziose in vista di quella finale nella quale è atteso il duello con il grande rivale Pedro Pichardo, che ha saltato 17,71 nella sua unica uscita stagionale. La qualificazione diretta si ottiene con la misura di 16,60, in caso contrario bisogna essere nelle prime dodici posizioni per andare a giocarsi il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Andy Diaz nel salto triplo agli Europei 2026 di atletica. Le prove dell’azzurro saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ANDY DIAZ EUROPEI ATLETICA OGGI

Mercoledì 12 agosto

Ore 21.40 salto triplo, qualificazioni – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ANDY DIAZ EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.