A che ora Gabriele Targhetta oggi in tv, Europei ginnastica artistica 2026: programma finale cavallo con maniglie, streaming

Oggi, venerdì 21 agosto, Gabriele Targhetta arriva all’appuntamento più importante con il ruolo che dell’atleta più atteso. Nella finale del cavallo con maniglie agli Europei 2026 di ginnastica artistica, in programma a Zagabria, il ventenne brianzolo partirà infatti dal primo posto conquistato nelle qualificazioni, con il miglior punteggio dell’intera concorrenza.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 18.00

Soprannominato il “Principe del cavallo con maniglie”, Targhetta ha lasciato il segno già nella fase preliminare, firmando un 15.200 che vale il nuovo record personale. Una prestazione costruita sulla combinazione tra elevata difficoltà e assoluta precisione: l’esercizio ha ottenuto un coefficiente di difficoltà di 5.9 e un eccellente 9.300 sul fronte dell’esecuzione, con una penalizzazione complessiva ridotta a soli sette decimi.

Numeri che gli consentono di presentarsi in finale con un vantaggio superiore ai quattro decimi sui principali inseguitori, gli armeni Khachatryan e Manukyan. Un margine significativo, soprattutto su un attrezzo nel quale anche una minima sbavatura può modificare rapidamente gli equilibri.

L’ordine di rotazione vedrà l’azzurro esibirsi per quinto. Una collocazione che potrebbe rivelarsi preziosa sul piano tattico, perché gli permetterà di seguire da vicino le prove di alcuni dei principali rivali prima di affrontare il proprio esercizio. Tra questi ci sarà anche l’irlandese Rhys McClenaghan, campione di specialità, che salirà sull’attrezzo due posizioni prima dell’italiano.

La terza giornata degli Europei di ginnastica artistica sarà trasmessa quest’oggi in diretta tv su Rai 2 HD dalle ore 18.00 alle ore 19.50; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

A CHE ORA GABRIELE TARGHETTA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Venerdì 21 agosto

Ore 18:48 Finale cavallo con maniglie con Gabriele Targhetta – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle ore 18.00 alle ore 19.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.