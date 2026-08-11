Quando corre Marcell Jacobs oggi, Europei atletica 2026: orari esatti semifinale e finale, tv, avversari, streaming

Oggi martedì 11 agosto, Marcell Jacobs sarà grande protagonista agli Europei 2026 di atletica, che vivono la seconda giornata di gare all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Il velocista emiliano sarà impegnato sui 100 metri: vista l’esenzione dalle batteria, in quanto tra i migliori dodici del ranking, l’appuntamento è direttamente con la semifinale delle ore 21.46, dove cercherà di meritarsi la qualificazione alla finale, prevista alle ore 22.47.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo: dopo i trionfi di Monaco nel 2022 e di Roma nel 2024, il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore punterà a un tris riuscito soltanto a due grandi leggende del passato. Forte della miglior prestazione europea stagionale (9.96 in Diamond League a Parigi), il 31enne dovrà fare i conti in particolari modo con gli agguerriti britannici, guidati dal tonico Romell Glave (9.97 controvento a Londra).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Marcell Jacobs sui 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Le prove dell’azzurro saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MARCELL JACOBS EUROPEI ATLETICA OGGI

Martedì 11 agosto

Ore 21.46 100 metri, semifinale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Ore 22.47 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.