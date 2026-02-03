Zaynab Dosso brillante all’esordio! Tempo solido sui 60 metri con il freno a mano tirato

Zaynab Dosso ha aperto la stagione con una convincente prestazione offerta nelle batterie dei 60 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). La Campionessa d’Europa è uscita brillantemente dai blocchi di partenza (0.154 il tempo di reazione) e si è prodigata in una prima parte di gara davvero spumeggiante, mettendo in mostra uno stato di forma davvero convincente.

La velocista emiliana ha distanziato di forza la quotatissima rivale lussemburghese Patrizia Van Der Weken, poi nei pressi dei 45 metri si è rialzata e ha tirato il freno a mano. La primatista italiana di specialità (7.01 lo scorso anno), nonché argento mondiale, non ha nei fatti più corso negli ultimi dieci metri ed è giunta di slancio sul traguardo, chiudendo con il tempo di 7.14.

Partenza fulminea (suo marchio di fabbrica), grande accelerazione e un lanciato neanche portato a termine, fornendo un’impressione davvero convincente per incominciare questa annata agonistica nel miglior modo possibile. Zaynab Dosso non ha vinto la propria batteria, perché rialzandosi ha subito il sorpasso da parte di Van Der Weken (7.13), ma ha risparmiato un po’ di energie in vista della finale, che andrà in scena alle ore 18.56 sulla pista della località ceca.

La nostra portacolori si è lasciata alle spalle la svizzera Ajla Del Ponte (7.23) e l’australiana Torrie Lewis (7.34), che saranno avversarie nell’atto conclusivo insieme alle quattro atlete promosse dall’altra batteria: la britannica Amy Hunt (7.17), la ceca Karolina Manasova (7.20), la statunitense Semira Killebrew (7.27) e l’ungherese Boglarka Takacs (7.29).