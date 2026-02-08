Tabellone ATP Dallas 2026: tornano Cobolli e Bellucci, che primo turno Diallo-Shelton

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Dallas, che proprio dallo scorso anno ha ricevuto l’upgrade all’interno di una più generale riorganizzazione del circuito mondiale. Vita breve, ma già intensa per il torneo texano che ha preso le mosse nel 2022 e che, lo scorso anno, ha visto Denis Shapovalov vincere su Casper Ruud. Il canadese c’è, il norvegese no visto che qualche settimana se l’è correttamente presa, vista la recente paternità.

Testa di serie numero 1 è Taylor Fritz, che dovrebbe avere problemi abbastanza relativi contro Marcos Giron in una delle molte sfide tra americani dell’esordio. Potrebbe esserci subito dopo il confronto con Mattia Bellucci, atteso però dal complesso ostacolo chiamato Brandon Nakashima e soprattutto da un riscatto dopo Melbourne (dove, per la verità, contro Ruud avrebbe potuto fare ben poco in qualsiasi caso vista la qualità di gioco espressa dal norvegese).

Nella stessa parte alta c’è Flavio Cobolli, che esordirà da testa di serie numero 4 contro un qualificato e ha tutto l’interesse a prendersi punti importanti, quelli che non ha potuto guadagnare per i problemi che lo hanno condizionato pesantemente agli Australian Open. Avrà un cammino non da sottovalutare: potenziale secondo turno con l’australiano James Duckworth o con l’americano Eliot Spizzirri (che, per ragioni evidenti, l’Italia tennistica ha imparato a conoscere in territorio Down Under), poi un potenziale quarto con Learner Tien, anche se l’americano deve subito fare i conti con Marin Cilic, e il croato non è mai un cliente facile se in buono stato.

Il migliore tra tutti gli incontri di primo turno, però, arriva nella parte bassa e proprio all’ultimo: Gabriel Diallo contro Ben Shelton. Sarà un primo turno da parte più importante della giornata di programmazione assicurata, perché tra i due il livello sarebbe da quarti di finale come minimo, non da esordio. Nessun italiano nelle qualificazioni, resteranno perciò due i nostri portacolori negli States. Fatto che, fra l’altro, in parte segna un cambio di paradigma: bisogna applaudire Cobolli e Bellucci per aver fatto un passo poco spesso fatto negli scorsi lustri dai nostri giocatori per migliorare classifica e bagaglio d’esperienze. Il tennis italiano, per fortuna, ha radicalmente cambiato mentalità già da qualche anno.

TABELLONE ATP 500 DALLAS 2026

Fritz (USA) [1]-Giron (USA)

Nakashima (USA)-Bellucci (ITA)

Zheng (USA) [WC]-Korda (USA)

Atmane (FRA)-Tiafoe (USA) [8]

Cobolli (ITA) [4]-Qualificato

Duckworth (AUS)-Spizzirri (USA) [WC]

Svajda (USA) [WC]-Quinn (USA)

Cilic (CRO)-Tien (USA) [6]

Shapovalov (CAN) [7]-Qualificato

Kovacevic (USA)-Opelka (USA)

Dimitrov (BUL)-Michelsen (USA)

Qualificato-Davidovich Fokina (ESP) [3]

Paul (USA) [3]-Brooskby (USA)

Qualificato-Kecmanovic (SRB)

Walton (AUS)-Mannarino (FRA)

Diallo (CAN)-Shelton (USA) [2]