Startlist slalom maschile combinata a squadre: orario, tv, streaming, pettorali degli azzurri
Sarà l’ordine inverso della classifica al termine della manche di discesa a definire l’ordine di partenza dei 20 slalomisti in gara nella combinata maschile a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Bormio saranno tre le coppie azzurre che lotteranno per le medaglie dalle ore 14.00.
Tommaso Saccardi, compagno di Mattia Casse (12° con Italia 3) partirà per nono, mentre Tommaso Sala, in squadra con Dominik Paris (5° con Italia 2), scatterà per sedicesimo, infine Alex Vinatzer, in coppia con Giovanni Franzoni (al comando con Italia 1), partirà per ventesimo ed ultimo.
Per lo slalom della combinata a squadre maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Lunedì 9 febbraio
Ore 14.00 Slalom combinata a squadre maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM COMBINATA A SQUADRE OLIMPIADI 2026
1 2 CZE – Czechia
151238 ZABYSTRAN Jan 1998 1:55.68 3.88 20 54/40
151425 MULLER Marek 2004 -/471
2 21 NOR – Norway 2
422851 SELLAEG Simen 2003 1:54.72 2.92 19 -/96
422507 HAUGAN Timon 1996 4/1
3 4 FRA – France 2
194167 MUZATON Maxence 1990 1:54.31 2.51 18 10/24
6190543 RASSAT Paco 1998 6/1
4 5 FRA – France 3
6190179 ALPHAND Nils 1996 1:54.29 2.49 17 14/20
6190558 AMIEZ Steven 1998 15/19
5 17 USA – United States of America
6532123 NEGOMIR Kyle 1998 1:53.99 2.19 16 28/57
6532084 RADAMUS River 1998 -/431
6 20 NOR – Norway 1
422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 1:53.69 1.89 15 19/19
422732 McGRATH Atle Lie 2000 1/1
7 1 SUI – Switzerland 4
512038 ROGENTIN Stefan 1994 1:53.64 1.84 14 23/14
512353 ITEN Matthias 1999 26/49
8 16 FIN – Finland
180877 LEHTO Elian 2000 1:53.51 1.71 13 16/41
180919 HALLBERG Eduard 2003 8/11
9 15 ITA – Italy 3
990081 CASSE Mattia 1990 1:53.26 1.46 12 9/23
6293764 SACCARDI Tommaso 2001 60/82
10 3 GER – Germany
202762 JOCHER Simon 1996 1:53.13 1.33 11 29/50
202451 STRASSER Linus 1992 12/14
11 18 AUT – Austria 2
54371 BABINSKY Stefan 1996 1:53.10 1.30 10 26/27
54444 GSTREIN Fabio 1997 14/15
12 6 AUT – Austria 3
53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 1:53.07 1.27 8 16/16
54320 SCHWARZ Marco 1995 27/16
13 AUT – Austria 4
54445 HAASER Raphael 1997 1:53.07 1.27 8 35/78
54170 MATT Michael 1993 18/29
14 10 AUT – Austria 1
53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 1:53.05 1.25 7 6/13
54063 FELLER Manuel 1992 9/8
15 11 FRA – France 1
194858 ALLEGRE Nils 1994 1:52.71 0.91 6 7/12
6190403 NOEL Clement 1997 3/1
16 12 ITA – Italy 2
291459 PARIS Dominik 1989 1:52.39 0.59 5 3/6
6291574 SALA Tommaso 1995 19/23
17 14 SUI – Switzerland 2
512471 von ALLMEN Franjo 2001 1:52.22 0.42 4 2/1
512203 NEF Tanguy 1996 10/13
18 7 SUI – Switzerland 1
512269 ODERMATT Marco 1997 1:52.08 0.28 3 1/1
512182 MEILLARD Loic 1996 7/1
19 13 SUI – Switzerland 3
512408 MONNEY Alexis 2000 1:51.97 0.17 2 11/4
511996 YULE Daniel 1993 21/17
20 9 ITA – Italy 1
6293831 FRANZONI Giovanni 2001 1:51.80 1 4/11
6293171 VINATZER Alex 1999 13/17