Sport in tv oggi (lunedì 2 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 2 febbraio, la settimana che ci porterà all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 comincia con una giornata abbastanza soft ma comunque non priva di spunti per i colori azzurri. Il grande tennis non si ferma mai e, all’indomani della finale maschile degli Australian Open, entrano nel vivo i main draw di quattro nuovi tornei dei circuiti ATP (Montpellier) e WTA (Abu Dhabi, Cluj Napoca e Ostrava).

Grande attesa a Konya per il day-2 dei Campionati Europei di ciclismo su pista, in cui l’Italia può puntare ad un posto sul podio soprattutto con i quartetti dell’inseguimento a squadre (molto veloci in qualificazione ieri) ma anche con Letizia Paternoster nell’Eliminazione e Matteo Bianchi nel chilometro. Il menù odierno propone anche i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio, tra cui Udinese-Roma per la Serie A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 2 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 febbraio

1.00 Basket, NBA: New York Knicks-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

3.30 Basket, NBA: Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

8.00 Tennis, WTA Abu Dhabi: primo turno – Diretta tv su SuperTennis e dalle 10.00 anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX e dalle 10.00 anche su Sky Go e NOW

10.00 Tennis, WTA Cluj Napoca: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

10.30 Tennis, WTA Ostrava: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.30 Ciclismo su pista, Europei: seconda giornata, sessione mattutina – Nessuna diretta tv/streaming

16.30 Tennis, ATP Montpellier: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.05), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

16.30 Ciclismo su pista, Europei: seconda giornata, sessione pomeridiana – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Napoli – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Sunderland-Burnley – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Maiorca-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 11.30 E 16.30