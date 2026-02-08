Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri uomini, tv, streaming, coppie di partenza

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la seconda giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l’indimenticabile medaglia d’oro conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l’Italia vuole alimentare entusiasmo e ambizioni nella prova dei 5000 metri maschili, confidando che la magia olimpica continui a spingere gli azzurri.

La squadra italiana si presenta al via con il numero massimo di tre atleti. I riflettori sono puntati soprattutto su Davide Ghiotto, chiamato a una prestazione di alto profilo con l’obiettivo concreto del podio. Accanto a lui, attenzione anche agli outsider Michele Malfatti e Riccardo Lorello, pronti a sfruttare ogni occasione utile.

Per Ghiotto, specialista affermato dei 10000 metri, la gara rappresenta un banco di prova importante: un test significativo per valutare la condizione atletica e misurare il proprio livello competitivo su una distanza che può offrire risposte preziose in chiave futura.

La concorrenza internazionale, però, è di altissimo livello. Tra i principali rivali figurano il ceco Metoděj Jílek, il francese Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson. In particolare, Eitrem arriva da grande favorito dopo aver scritto la storia firmando il record mondiale nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Inzell, diventando il primo uomo a scendere sotto il muro dei 6 minuti.

Per la gara di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 17.00 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 16.00 5000 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 17.00 anche su Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

BATTERIE 5000 METRI MASCHILI

1 I BOSKER Marcel NED

O GROSS Gabriel GER

2 I van de BUNT Stijn NED

O HENRIKSEN Sigurd NOR

3 I LORELLO Riccardo ITA

O KONGSHAUG Peder NOR

4 I SASAKI Shomu JPN

O LIU Hanbin CHN

5 I PETZOLD Fridtjof GER

O SWINGS Bart BEL

Pausa per il rifacimento del ghiaccio

6 I HUIZINGA Chris NED

O FARTHOFER Alexander AUT

7 I MALY Felix GER

O MALFATTI Michele ITA

8 I GHIOTTO Davide ITA

O DAWSON Casey USA

9 I JILEK Metodej CZE

O EITREM Sander NOR

10 I BLOEMEN Ted-Jan CAN

O LOUBINEAUD Timothy FRA