Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 3000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi, sabato 7 febbraio, inizierà l’avventura dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino, ad aprire le danze saranno i 3000 metri femminile (ore 16:00), distanza classica del panorama del pattinaggio di velocità pista lunga. In casa Italia, risponderà all’appello Francesca Lollobrigida.

La pattinatrice romana viene da una stagione complicata. Un’infezione virale l’ha messa con le spalle al muro e il pensiero del ritiro l’ha anche sfiorata. L’azzurra, però, ha trovato la forza per reagire ed essere in questa rassegna a Cinque Cerchi, in una specialità che la vide protagonista nei Giochi di Pechino del 2022, quando conquistò uno storico argento.

Lollobrigida sarà inserita nell’ottava delle dieci batterie previste: l’azzurra si confronterà con la canadese Valerie Maltais. La prima serie partirà alle ore 16:00, come detto, ma dopo la quinta coppia, a metà gara, ci sarà la pausa per la preparazione del ghiaccio.

Per la gara di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 16.50 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 16.00 3000 metri femminili a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o RaiSport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o RaiSport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 16.50 anche su Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

BATTERIE 3000 METRI FEMMINILI

1 I CONIJN Merel NED

O HALL Laura CAN

2 I ROSNER Jeannine AUT

O McGREGOR Kaitlyn SUI

3 I YANG Binyu CHN

O KORZHOVA Kseniia AIN

4 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ

O BRAUN Violette FRA

5 I HORIKAWA Momoka JPN

O TAS Sandrine BEL

6 I SABLIKOVA Martina CZE

O HOFMANN Josie GER

7 I MOROZOVA Nadezhda KAZ

O ZUEVA Marina AIN

8 I MALTAIS Valerie CAN

O LOLLOBRIGIDA Francesca ITA

9 I GROENEWOUD Marijke NED

O WIKLUND Ragne NOR

10 I BEUNE Joy NED

O WEIDEMANN Isabelle CAN