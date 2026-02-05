Ottima Italia nella quarta prova dello slittino alle Olimpiadi: Leon Felderer svetta davanti a Dominik Fischnaller

Un ottimo Leon Felderer ha chiuso con il miglior tempo la quarta prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, abbiamo assistito ad altre due manche di allenamento che, sostanzialmente, hanno ribadito quello che si era già visto ieri. L’Italia si sta avvicinando alla gara che assegnerà le medaglie nel migliore dei modi (la terza prova aveva visto il miglior tempo di Dominik Fischnaller) con gli austriaci come primi rivali. La Germania sembra procedere con alti e bassi, mentre i lettoni assomigliano da vicino alle “mine vaganti” sotto i Cinque Cerchi.

Il più veloce dell’ultima prova odierna è stato Leon Felderer con il tempo di 53.976 confermando di essere sbarcato sul tracciato ampezzano con la chiara intenzione di essere un grande protagonista. Alle sue spalle non si smentisce Dominik Fischnaller in 53.984 a soli 8 millesimi dal connazionale, mentre è terzo l’austriaco Wolfgang Kindl in 54.054 a 78.

Quarta posizione per il tedesco Felix Loch in 54.154 a 178 millesimi di distacco, quinta per il suo connazionale Max Langenhan in 54.177 a 201, mentre è sesto l’austriaco Nico Gleirscher in 54.028 a 232.0 Settima posizione per il lettone Kristers Aparjods in 54.284 a 308 millesimi davanti al suo connazionale Gints Berzins ottavo in 54.369 a 383.

Al nono posto lo statunitense Jonathan Gustafson in 54.398 e a 422 millesimi mentre è decimo il tedesco Timon Grancagnolo in 54.455 a 479. Chiude 11° il nostro Alex Gufler in 54.477 a 501 millesimi mentre è distante l’austriaco Jonas Mueller che, dopo il secondo tempo della terza prova, non va oltre la 18a posizione con il crono di 54.984.A questo punto tra i protagonisti dello slittino e la gara che assegnerà le medaglie mancheranno solamente le due ultime prove in programma domani: la quinta prova scatterà alle ore 10.00 mentre la sesta sarà a seguire.