Setterosa troppo modesto: l’Olanda vince una semifinale mai davvero in discussione

Il Setterosa giocherà per il bronzo agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda semifinale le azzurre cedono all’Olanda, che si impone per 8-4 e sfiderà nell’ultimo atto l’Ungheria. Per le azzurre sarà sfida per il bronzo con la Grecia.

Nel primo quarto l’inizio è dei peggiori per il Setterosa, con l’Olanda che in meno di 3′ vola sul 3-0 con le reti di Bosveld, Ten Broek ed Hicks. Ranalli prova a scuotere l’Italia con il gol in superiorità numerica, ma a fil di sirena le neerlandesi tornano a segnare con Joustra per il 4-1.

Nella seconda frazione servono oltre 4 minuti e mezzo per vedere un altro gol, con Moolhuijzen che su rigore dà il massimo vantaggio all’Olanda. Silipo chiama timeout, ma l’Italia non si scuote, anzi lo stesso CT azzurro viene ammonito per proteste. Meggiato in superiorità numerica, però, fissa lo score sul 5-2 a metà gara.

Nel terzo periodo fioccano le espulsioni da una parte e dall’altra, ma gli attacchi hanno le polveri bagnate. A 1’24” dall’ultimo intervallo Bettini riporta a -2 l’Italia, ma le azzurre non riescono a riaprire la contesa, anche perché a 12″ dalla pausa arriva la rete di Hicks in superiorità che vale il 6-3.

Nell’ultimo quarto l’Olanda torna al massimo vantaggio col gol di Keuning, ma Bettini dalla distanza prova a tenere vive le speranze del Setterosa a 5’27” dalla conclusione. A metà frazione Joustra riporta a +4 l’Olanda e Silipo si gioca l’ultimo timeout, anche in questo caso senza risultati. Le neerlandesi vincono per 8-4.

TABELLINO

Olanda-Italia 8-4

Olanda: Aarts, Hicks 2, Van Der Kraats, Schaap, Keuning 1, Bosveld 1, B. Rogge, De Vries, Joustra 2, L. Rogge, Moolhuijzen 1, Ten Broek 1, Van Den Dobbelsteen, Gorter. All. Doudesis.

Italia: Condorelli, Tabani, Leone, Gant, Cergol, Giustini, Bianconi, Marletta, Ranalli 1, Cocchiere, Bettini 2, Santapaola, Papi, Meggiato C. 1. All. Silipo.

Arbitri: Bouchez (Francia), Gerasimov (Gran Bretagna).

Note – Parziali: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1. Uscita per limite di falli Ten Broek (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/7 e Olanda 4/9 + un rigore.