Salto con gli sci, Domen Prevc fa doppietta a Willingen e sarà l’uomo da battere alle Olimpiadi

Domen Prevc vince anche gara-2 con una dimostrazione di superiorità a dir poco disarmante e completa la doppietta sul trampolino grande di Willingen, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il mastodontico impianto teutonico ha esaltato le qualità aerodinamiche in fase di volo del 26enne sloveno, che ha inflitto distacchi abissali al resto della concorrenza arrivando nel migliore dei modi alla vigilia dei Giochi Olimpici.

Il nativo di Kranj classe 1999, fresco campione mondiale di volo con gli sci e vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, ha archiviato l’undicesimo successo stagionale toccando quota venti affermazioni totali in gare individuali del circuito maggiore. Il leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo, ormai sempre più vicino alla certezza aritmetica di conquistare la sua prima Sfera di Cristallo, si è imposto oggi con oltre 30 punti di margine firmando il miglior punteggio in entrambe le serie.

Alle spalle di Prevc si è inserito in seconda piazza il giapponese Ren Nikaido, con un gap di 31.7 punti dalla vetta, mentre il padrone di casa tedesco Philipp Raimund è salito sul terzo gradino del podio a 39.9 punti dal vertice rimanendo davanti al norvegese Marius Lindvik per soli quattro decimi. Fuori dalla zona punti gli italiani, con Giovanni Bresadola 41° nella prima serie e Alex Insam eliminato in qualificazione.