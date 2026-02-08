Riccardo Lorello sorprende ed è bronzo nei 5000 metri di speed skating! Eitrem domina, 4° Ghiotto

Emozioni fortissime al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il fantastico oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, oggi l’Italia può tornare a esultare: arriva infatti uno splendido bronzo firmato Riccardo Lorello nei 5000.

Il ragazzo nato e cresciuto a Rho si è goduto i suoi Giochi di casa fino in fondo, andando ben oltre ogni aspettativa. Dopo aver conquistato in stagione l’argento nei 5 km agli Europei su singole distanze, il lombardo ha confermato una crescita costante, regalandosi una medaglia olimpica che richiama alla memoria l’impresa di Enrico Fabris a Torino 2006.

Una prestazione di qualità, carattere e personalità per il 24enne azzurro, capace di interpretare alla perfezione la batteria insieme al norvegese Peder Kongshaug (sesto al termine in 6’11”310). Scandendo un passo da 28″9/29″0 nella fase cruciale di ogni tornata, Lorello è uscito con forza negli ultimi 800 metri, chiudendo con un eccellente 6’09”220: un tempo migliorato soltanto da Sander Eitrem, primatista mondiale della distanza (6’03”950, nuovo record olimpico), e dal ceco Metoděj Jílek (6’06”480).

Ha provato fino all’ultimo anche Davide Ghiotto a inserirsi nella lotta per il podio, restando in corsa per il bronzo fino alla fine. Ma per appena 0”35 è arrivata la beffarda “medaglia di legno” in 6’09″570, davanti a uno dei grandi delusi di giornata, il francese Timothy Loubineaud (quinto in 6’11”150). Da segnalare inoltre i Paesi Bassi ancora fuori dalla top-3, con il settimo posto di Chris Huizinga (6’11”580), e il 12° posto dell’altro azzurro, Michele Malfatti, che ha chiuso in 6’17”950.

La squadra azzurra, guidata da Maurizio Marchetto, ha conquistato la nona medaglia della storia, sei delle quali collezionate dagli uomini. Peraltro, il primo podio venne ottenuto proprio nei citati 5000 metri da Fabris.