Ranking WTA (2 febbraio 2026): Aryna Sabalenka in vetta, Rybakina si avvicina. Paolini in top-10

Lunedì di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile, completati gli Australian Open 2026. La finale di Melbourne ha incoronato la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa contro la n.1 del ranking, Aryna Sabalenka. Un risultato che non cambia la vetta della graduatoria, sempre occupata dalla bielorussa, ma che consente a Rybakina di scalare posizioni.

La giocatrice di origini russe, infatti, da quest’oggi è n.3 del mondo con 7610 punti, vicina al n.2 della polacca Iga Swiatek (7978), mentre il distacco da Sabalenka è sempre piuttosto sensibile (10990 punti). A completare la top-10 sono le americane Amanda Anisimova (6680), Coco Gauff (6423) e Jessica Pegula (6103), la russa Mirra Andreeva (4731), Jasmine Paolini (4267), la svizzera Belinda Bencic (3342) e l’ucraina Elina Svitolina (3205), che grazie alla semifinale raggiunta in Australia è tornata nel gruppo delle migliori dieci.

Per quanto concerne Paolini, la toscana ha replicato lo stesso risultato del 2025 nella terra dei canguri, venendo eliminata al terzo turno dalla statunitense Iva Jovic. Vedremo se il suo status di top-10 rimarrà solido, pensando a quelle che potranno essere le future scadenze nella graduatoria.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 2 febbraio 2026

1. Aryna Sabalenka 10990 punti

2. Iga Swiatek 7978 punti

3. Elena Rybakina 7610 punti

4. Amanda Anisimova 6680 punti

5. Coco Gauff 6423 punti

6. Jessica Pegula 6103 punti

7. Mirra Andreeva 4731 punti

8. Jasmine Paolini 4267 punti

9. Belinda Bencic 3342 punti

10. Elina Svitolina 3205 punti

Considerando le altre tenniste italiane, la situazione appare decisamente meno favorevole. Si evidenzia la presenza di Elisabetta Cocciaretto, attualmente classificata come n.2 d’Italia (n.51), con sole due rappresentanti azzurre nella top-100. Per individuare ulteriori giocatrici, è necessario scendere oltre, in particolare per quanto concerne Lucia Bronzetti (n.110), che si auspica possa rapidamente avanzare in classifica.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 2 febbraio 2026

51. Elisabetta Cocciaretto 1099 punti

110. Lucia Bronzetti 688 punti

140. Lucrezia Stefanini 527 punti

166. Nuria Brancazzio 430 punti

191. Lisa Pigato 374 punti

203. Silvia Ambrosio 351 punti

221. Camilla Rosatello 323 punti

248. Jessica Pieri 285 punti

272. Dalila Spiteri 249 punti