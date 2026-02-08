Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri in combinata: n. di pettorale, orari precisi, tv

Inseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno ricevuto in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati lunedì 9 febbraio nella discesa valida per la combinata a squadre maschile di sci alpino, che a Bormio (Italia), assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Florian Schieder (in coppia con Tobias Kastlunger) partirà con l’8 alle 10:48:15, Giovanni Franzoni (con Alex Vinatzer) con il 9 alle 10:51:00, Dominik Paris (con Tommaso Sala) con il 12 alle 10:59:15, e Mattia Casse (con Tommaso Saccardi) con il 15 alle 11:07:30.

Per la combinata a squadre maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 10.30 Discesa combinata a squadre maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 14.00 Slalom combinata a squadre maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI ITALIANI NELLA DISCESA DELLA COMBINATA?

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA COMBINATA A SQUADRE OLIMPIADI 2026

1 SUI – Switzerland 4

512038 ROGENTIN Stefan 1994 23/14

512353 ITEN Matthias 1999 26/49

2 CZE – Czechia

151238 ZABYSTRAN Jan 1998 54/40

151425 MULLER Marek 2004 -/471

3 GER – Germany

202762 JOCHER Simon 1996 29/50

202451 STRASSER Linus 1992 12/14

4 FRA – France 2

194167 MUZATON Maxence 1990 10/24

6190543 RASSAT Paco 1998 6/1

5 FRA – France 3

6190179 ALPHAND Nils 1996 14/20

6190558 AMIEZ Steven 1998 15/19

6 AUT – Austria 3

53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 16/16

54320 SCHWARZ Marco 1995 27/16

7 SUI – Switzerland 1

512269 ODERMATT Marco 1997 1/1

512182 MEILLARD Loic 1996 7/1

8 ITA – Italy 4

6291625 SCHIEDER Florian 1995 5/21

6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 38/43

9 ITA – Italy 1

6293831 FRANZONI Giovanni 2001 4/11

6293171 VINATZER Alex 1999 13/17

10 AUT – Austria 1

53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 6/13

54063 FELLER Manuel 1992 9/8

11 FRA – France 1

194858 ALLEGRE Nils 1994 7/12

6190403 NOEL Clement 1997 3/1

12 ITA – Italy 2

291459 PARIS Dominik 1989 3/6

6291574 SALA Tommaso 1995 19/23

13 SUI – Switzerland 3

512408 MONNEY Alexis 2000 11/4

511996 YULE Daniel 1993 21/17

14 SUI – Switzerland 2

512471 von ALLMEN Franjo 2001 2/1

512203 NEF Tanguy 1996 10/13

15 ITA – Italy 3

990081 CASSE Mattia 1990 9/23

6293764 SACCARDI Tommaso 2001 60/82

16 FIN – Finland

180877 LEHTO Elian 2000 16/41

180919 HALLBERG Eduard 2003 8/11

17 USA – United States of America

6532123 NEGOMIR Kyle 1998 28/57

6532084 RADAMUS River 1998 -/431

18 AUT – Austria 2

54371 BABINSKY Stefan 1996 26/27

54444 GSTREIN Fabio 1997 14/15

19 AUT – Austria 4

54445 HAASER Raphael 1997 35/78

54170 MATT Michael 1993 18/29

20 NOR – Norway 1

422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 19/19

422732 McGRATH Atle Lie 2000 1/1

21 NOR – Norway 2

422851 SELLAEG Simen 2003 -/96

422507 HAUGAN Timon 1996 4/1