Milano Cortina 2026
Quando parte Sofia Goggia, discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv
Domenica 8 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si assegnerano le medaglie, infatti, nella discesa libera, con la gara che inizierà alle ore 11.30.
Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.05.00: la discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’30” l’una dall’altra.
Per la discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 fino alle 13.00, poi su RaiSportHD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 11.30 Discesa femminile Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai2 fino alle 13.00, poi RaiSportHD
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 fino alle 13.00, poi RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA FEMMINILE?
La discesa libera femminile inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’30” l’una dall’altra: salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.05.00.
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI
2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT
3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI
5 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI
6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA
7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA
8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR
10 507168 AICHER Emma 2003 GER
11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT
12 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER
13 537544 VONN Lindsey 1984 USA
14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA
16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI
17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
18 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA
20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
25 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA
26 25210 MORENO Cande 2000 AND
27 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN
28 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN
29 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND
30 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
31 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE
32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN
33 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
34 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG
35 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR