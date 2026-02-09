Quando parte Giada D’Antonio e con chi gareggia in combinata: orari, tv, streaming

Giada D’Antonio si appresta a fare il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali: la 16enne campana è stata convocata per i Giochi di Milano Cortina 2026 e verrà schierata nella combinata a squadre femminile, che si disputerà nella giornata di martedì 10 febbraio. La promettente napoletana farà coppia con Nadia Delago, che si cimenterà nella discesa libera: i tempi delle due prove verranno sommati e si stilerà la classifica generale che assegnerà le medaglie.

La discesa libera è prevista alle ore 10.30, mentre Giada D’Antonio sarà impegnata nello slalom che scatterà alle ore 14.00: l’azzurra dovrà aspettare che la propria compagna di squadre concluda il segmento nella disciplina veloce, dare uno sguardo ai distacchi e poi prepararsi per presentarsi al cancelletto di partenza, cercando di dare il massimo e di sfruttare al meglio l’occasione sulla pista Olympia delle Tofane, uno dei templi del Circo Bianco per quanto concerne le competizioni femminili.

Occorre precisare che se Nadia Delago non dovesse terminare la discesa, allora Giada D’Antonio non potrebbe prendere parte allo slalom e dunque il suo debutto a cinque cerchi verrebbe rinviato. La coppia ha avuto in dote il pettorale numero 19, il programma di giornata prevede che le prime quindici discesiste partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ dalla numero 16 in avanti, con tv break di 2’15” dopo il numero 15. Nadia Delago scatterà dunque alle ore 11.14, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura.

Giada D’Antonio sarà impegnata nello slalom delle ore 14.00, ma al momento non è possibile sapere l’orario esatto in cui partirà perché dipenderà dal piazzamento in cui la coppia si troverà dopo la discesa di Delago.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza della coppia con Giada D’Antonio per la combinata a squadre femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE GIADA D’ANTONIO IN COMBINATA ALLE OLIMPIADI

Lo slalom è previsto alle ore 14.00 di martedì 10 febbraio. L’orario esatto di partenza dipenderà dal piazzamento di Nadia Delago (sua compagna per la combinata a squadre) al termine della discesa libera, prevista alle ore 10.30.

CHI È LA COMPAGNA DI GIADA D’ANTONIO IN COMBINATA E QUANDO PARTE

Nadia Delago, che partirà in discesa libera alle ore 11.14 di martedì 10 febbraio, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura.

PETTORALE GIADA D’ANTONIO COMBINATA OLIMPIADI

La coppia di Italia 4, composta da Nadia Delago e Giada D’Antonio, ha avuto in sorte il pettorale numero 19.

CALENDARIO COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Martedì 10 febbraio

Ore 10.30 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), discesa libera – Diretta tv su Rai 2

Ore 14.00 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA COMBINATA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE COMBINATA OLIMPIADI 2026

1 FRA – Francia 2

197497 MIRADOLI Romane 1994 13/31

198176 LAMURE Marie 2001 22/42

2 AUT – Austria 3

56328 ORTLIEB Nina 1996 12/12

56367 GALLHUBER Katharina 1997 18/40

3 AUT – Austria 2

56256 RAEDLER Ariane 1995 17/21

56253 HUBER Katharina 1995 12/22

4 SUI – Svizzera 3

516611 SCHMITT Janine 2000 19/44

516528 MEILLARD Melanie 1998 20/9

5 SUI – Svizzera 4

516705 DURRER Delia 2002 29/43

516553 CHRISTEN Eliane 1999 17/46

6 ITA – Italia 2

299624 PIROVANO Laura 1997 4/15

299699 PETERLINI Martina 1997 23/29

7 SLO – Slovenia

565360 STUHEC Ilka 1990 11/18

565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 28/49

8 USA – USA 2

539536 WILES Jacqueline 1992 15/20

539909 MOLTZAN Paula 1994 6/8

9 ITA – Italia 1

298323 GOGGIA Sofia 1992 5/4

6295075 DELLA MEA Lara 1999 14/21

10 ITA – Italia 3

299466 DELAGO Nicol 1996 5/16

6297347 TROCKER Anna 2008 62/68

11 AUT – Austria 1

56128 HUETTER Cornelia 1992 7/1

56315 TRUPPE Katharina 1996 4/11

12 NOR – Norvegia

426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 10/19

405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 34/60

13 GER – Germania

206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 3/10

507168 AICHER Emma 2003 8/15

14 USA – USA 1

6535455 JOHNSON Breezy 1996 8/7

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1/1

15 AUT – Austria 4

56125 PUCHNER Mirjam 1992 9/17

56550 HOERHAGER Lisa 2001 26/37

16 SUI – Svizzera 2

516248 FLURY Jasmine 1993 24/8

516280 HOLDENER Wendy 1993 3/5

17 SUI – Svizzera 1

516319 SUTER Corinne 1994 27/14

516562 RAST Camille 1999 2/1

18 USA – USA 3

6535791 WRIGHT Isabella 1997 25/50

6535773 O’ BRIEN Nina 1997 30/51

19 ITA – Italia 4

299630 DELAGO Nadia 1997 23/28

6297622 D’ANTONIO Giada 2009 62/124

20 FRA – Francia 1

197641 GAUCHE Laura 1995 30/32

198164 CHEVRIER Marion 2001 11/31

21 CAN – Canada 1

107613 GRENIER Valerie 1996 39/62

107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 19/19

22 FRA – Francia 3

197956 CERUTTI Camille 1998 35/56

198253 McFARLANE Caitlin 2002 25/58

23 USA – USA 4

6536213 CASHMAN Keely 1999 26/45

6536392 HURT A J 2000 38/24

24 CZE – Cechia 1

155994 NOVAKOVA Barbora 2002 48/85

155728 DUBOVSKA Martina 1992 46/55

25 CZE – Cechia 2

6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 -/90

155998 LABASTOVA Alena 2002 62/159

26 CAN – Canada 2

108077 GRAY Cassidy 2001 48/101

107798 NULLMEYER Ali 1998 46/23

27 ARG – Argentina

6537726 BEGUE Nicole 2006 48/158

35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 62/73

28 SVK – Slovacchia

705526 SROBOVA Katarina 2005 -/189

705423 VLHOVA Petra 1995 -/1