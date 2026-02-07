Quando parte Federica Brignone, discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv

Federica Brignone prenderà parte alla discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 8 febbraio (dalle ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti. La fuoriclasse valdostana è uscita dal primo sottogruppo di merito della WCSL List ed è stata fortunata in fase di estrazione del pettorale, visto che beneficerà del numero 3 e dunque potrà scendere su un tracciato poco segnato, condizione ideale per sognare in grande.

La detentrice della Sfera di Cristallo ha studiato le linee e ha cercato il feeling con la neve veneta durante le prove cronometrate, pronta per disputare la prima discesa libera al rientro dal bruttissimo infortunio accusato a inizio aprile. La nostra portacolori sembra essere in crescita di forma e sembra man mano più convinta dei propri mezzi, con la possibilità di rivestire un ruolo di outsider in questa gara di fronte al proprio pubblico e inseguire un risultato degno di nota.

Federica Brignone ha avuto in sorte il pettorale numero 3 e partirà alle ore 11.35: il programma di giornata prevede che le atlete dal numero 1 al numero 15 scendano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a intervalli di 2′ dal numero 16 in avanti con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30. Chiaramente non possono essere contemplate eventuali interruzioni o rinvii per causa di varia natura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Federica Brignone nella discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE

Federica Brignone partirà alle ore 11.35 di domenica 8 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’30”, poi si scenderà a 2′ a partire dal pettorale numero 16.

PETTORALE FEDERICA BRIGNONA NELLA DISCESA DELLE OLIMPIADI

Federica Brignone indosserà il pettorale numero 3.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Domenica 8 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI

5 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

10 507168 AICHER Emma 2003 GER

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

12 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

13 537544 VONN Lindsey 1984 USA

14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

18 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

25 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

26 25210 MORENO Cande 2000 AND

27 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

28 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

29 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

30 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

31 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

33 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

34 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

35 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR