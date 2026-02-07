Quando gareggia Davide Ghiotto nei 5000 metri alle Olimpiadi: orario, avversario in batteria, tv, streaming

Domenica 8 febbraio, sull’anello di ghiaccio del Milano Ice Park, andrà in scena la seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo lo straordinario oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l’Italia vuole continuare a sognare e oggi nei 5000 metri uomini si spera ancora che l’atmosfera a Cinque Cerchi possa pervadere gli atleti nostrani.

L’Italia schiererà al via il contingente massimo di tre atleti: l’attesa è tutta per Davide Ghiotto, che cercherà di lottare per il podio, mentre rientrano tra gli outsider certamente Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Il campione vicentino, grande specialista dei 10000 metri, vorrà mettersi alla prova su questa distanza per voler dare delle risposte a se stesso, anche per capire il livello della propria condizione.

I principali avversari degli azzurri saranno il ceco Metoděj Jílek, il transalpino Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson. In particolare, Eitrem è un serio candidato all’oro, dopo aver firmato lo storico record del mondo nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Inzell (Germania), essendo stato il primo uomo ad abbattere il muro dei 6′.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 17.00 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 16.00 5000 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 17.00 anche su Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

BATTERIE 5000 METRI MASCHILI

1 I BOSKER Marcel NED

O GROSS Gabriel GER

2 I van de BUNT Stijn NED

O HENRIKSEN Sigurd NOR

3 I LORELLO Riccardo ITA

O KONGSHAUG Peder NOR

4 I SASAKI Shomu JPN

O LIU Hanbin CHN

5 I PETZOLD Fridtjof GER

O SWINGS Bart BEL

Pausa per il rifacimento del ghiaccio

6 I HUIZINGA Chris NED

O FARTHOFER Alexander AUT

7 I MALY Felix GER

O MALFATTI Michele ITA

8 I GHIOTTO Davide ITA

O DAWSON Casey USA

9 I JILEK Metodej CZE

O EITREM Sander NOR

10 I BLOEMEN Ted-Jan CAN

O LOUBINEAUD Timothy FRA