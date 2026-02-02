Quando cominciano le Olimpiadi? Prove di sci alpino, curling e hockey ghiaccio già prima della Cerimonia inaugurale!

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte e, dal 6 al 22 febbraio, lo spettacolo sarà garantito. I Giochi tornano in Italia a vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e promettono emozioni intense alle nostre latitudini, coinvolgendo numerose località: oltre a Milano e Cortina, l’evento toccherà anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva.

La rassegna a cinque cerchi abbraccerà tre Regioni — Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige — e metterà in palio 116 titoli complessivi: 54 maschili, 50 femminili e 12 in competizioni miste, distribuiti su sedici discipline. Rispetto a Pechino 2022 farà il suo debutto lo sci alpinismo, presente con tre gare (le due sprint individuali e la staffetta mista), mentre il programma complessivo conterà sette eventi in più rispetto all’ultima edizione olimpica.

Alcune competizioni, pur senza assegnazione di medaglie, prenderanno il via già nei giorni precedenti la cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro di Milano. L’inizio ufficiale dell’attività agonistica è fissato per mercoledì 4 febbraio, con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla leggendaria Stelvio di Bormio. Nella stessa giornata scatteranno anche il torneo di doppio misto di curling e le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Il giorno seguente il curling tornerà protagonista con l’Italia impegnata contro la Corea del Sud nel doppio misto. Nello sci alpino, invece, sarà la volta delle donne, che affronteranno le prove di allenamento sull’Olympia delle Tofane. Proseguiranno anche le sessioni cronometrate del singolo maschile di slittino, con le prove numero tre e quattro, mentre l’hockey su ghiaccio femminile vedrà le azzurre fare il loro esordio olimpico contro la Francia. In serata, nuova sfida per l’Italia del curling, attesa dal confronto con il Canada.

Nel giorno della cerimonia d’apertura, spazio ancora al doppio misto di curling, con l’Italia opposta a Svizzera ed Estonia, oltre alle prove cronometrate di sci alpino maschile e femminile e a numerosi altri appuntamenti. Di seguito, il calendario delle competizioni in programma nei giorni che precedono il via ufficiale dei Giochi:

QUANDO COMINCIANO LE OLIMPIADI?

Mercoledì 4 febbraio

11.30 Sci alpino – discesa libera maschile, prova cronometrata 1

19.05 Curling – doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

19.30 Slittino – singolo maschile, prove cronometrate 1-2

Giovedì 5 febbraio

10.05 Curling – doppio misto, fase a gironi: Italia–Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA

11.30 Sci alpino – discesa libera maschile, prova cronometrata 2

11.30 Sci alpino – discesa libera femminile, prova cronometrata 1

12.10 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Germania

14.30 Slittino – singolo maschile, prove cronometrate 3-4

14.35 Curling – doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada

14.40 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: Italia-Francia

16.40 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: USA-Cechia

17.00 Slittino – singolo femminile, prove cronometrate 1-2

17.00 Salto con gli sci – trampolino piccolo femminile, prova 1

19.05 Curling – doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia

19.30 Snowboard – big air maschile, qualificazioni (prima manche)

20.00 Salto con gli sci – trampolino piccolo maschile, prova 1

20.15 Snowboard – big air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 Snowboard – big air maschile, qualificazioni (terza manche)

21.10 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

Venerdì 6 febbraio

09.00 Salto con gli sci – trampolino piccolo femminile, prova 2

09.55 Pattinaggio di figura – gara a squadre, rhythm dance

10.00 Slittino – singolo maschile, prove cronometrate 5-6

10.05 Curling – doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada

11.30 Sci alpino – discesa libera maschile, prova cronometrata 3

11.30 Sci alpino – discesa libera femminile, prova cronometrata 2

11.35 Pattinaggio di figura – gara a squadre, short program coppie

12.10 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone

13.35 Pattinaggio di figura – gara a squadre, short program femminile

14.35 Curling – doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia

14.40 Hockey ghiaccio – torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera

20.00 Cerimonia d’apertura