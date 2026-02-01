Pallanuoto femminile, le semifinali degli Europei saranno Italia-Paesi Bassi e Grecia-Ungheria

Si chiude la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: definite le semifinali di martedì 3 febbraio, che vedranno sfidarsi da una parte Italia e Paesi Bassi e dall’altra Grecia ed Ungheria.

Nel Girone E tutto secondo pronostico, con due match che sulla carta avevano poco da dire data la gran disparità sul piano tecnico: l’Italia liquida la Francia per 24-5 e stacca il pass per le semifinali da seconda, mentre la Grecia fa davvero poca fatica per avere ragione della Croazia, regolata per 23-6.

Nel Girone F l’Ungheria supera senza alcun patema Israele, sconfitto per 22-6, ma a decidere le gerarchie del raggruppamento è l’unico match interessante dal punto di vista tecnico, con Paesi Bassi e Spagna che pareggiano per 13-13 nei tempi regolamentari: neerlandesi prime, iberiche eliminate. Ai tiri di rigore, a quel punto ininfluenti, a spuntarla è la Spagna, con lo score di 16-13.

EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Domenica 1° febbraio 2026

Girone E

Risultati

Italia-Francia 24-5

Grecia-Croazia 23-6

Classifica

Grecia 9, Italia 6, Croazia 3, Francia 0.

Girone F

Risultati

Ungheria-Israele 22-6

Paesi Bassi-Spagna 13-16 dopo i tiri di rigore (13-13 dopo i tempi regolamentari)

Classifica

Paesi Bassi 7, Ungheria 6, Spagna 5, Israele 0.

CALENDARIO FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Martedì 3 febbraio – Semifinali

18.15 SF1: Grecia-Ungheria

20.15 SF2: Paesi Bassi-Italia

Giovedì 5 febbraio – Finali

18.15 3°-4° posto: perdente SF1-perdente SF2

20.15 1°-2° posto: vincente SF1-vincente SF2