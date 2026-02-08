LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Davide Ghiotto parte da mina vagante

Parlare di 5.000 metri, per l’Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria al bronzo olimpico di Enrico Fabris a Torino 2006, una medaglia che ha segnato una svolta storica. A fare da trait d’union tra quell’impresa e il presente c’è Maurizio Marchetto, allora al timone di una Nazionale capace di riscrivere la geografia dello speed skating azzurro e oggi ancora guida tecnica del movimento, chiamato a condurre l’Italia in una nuova, ambiziosa avventura olimpica.

Saranno tre gli azzurri al via: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Il contesto competitivo è però di altissimo profilo e rende la corsa alle medaglie estremamente complessa. Il panorama internazionale propone avversari di assoluto spessore, a partire dal giovane ceco Metoděj Jílek, in forte ascesa e serio candidato alla doppietta 5.000–10.000 metri, fino al norvegese Sander Eitrem, attuale primatista mondiale e primo uomo della storia a infrangere il muro dei 6 minuti sui 5.000 a Inzell. Senza dimenticare il francese Timothy Loubineaud, che prima dell’impresa di Eitrem aveva iscritto il proprio nome accanto al record del mondo.

Un quadro nel quale non mancano, come da tradizione, i maestri olandesi, sempre pronti a monopolizzare le posizioni di vertice. In questo scenario, per l’Italia servirà qualcosa di speciale. Ghiotto, per curriculum ed esperienza, resta il punto di riferimento: il suo rapporto con i 5.000 metri è stato talvolta altalenante, con difficoltà nel trovare continuità di passo, ma la sua vera dimensione emerge sui 10.000 metri, distanza nella quale esprime al massimo la propria potenza aerobica. Ciò non toglie che il veneto proverà a lanciare segnali importanti, confidando anche nella spinta del pubblico di casa per andare oltre i propri limiti.

Percorso simile, ma con sfumature diverse, per Malfatti e Lorello, con quest’ultimo particolarmente osservato speciale. Il classe 2002 arriva da una stagione di netta crescita, culminata con un argento europeo nei 5.000 metri conquistato proprio davanti a Ghiotto, risultato che ha certificato il suo salto di qualità. Resta da capire se, sul ghiaccio meneghino, questi progressi potranno trasformarsi in una sorpresa olimpica, capace di infiammare l’anello e regalare all’Italia un nuovo capitolo da ricordare.