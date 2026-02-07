LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue lo studio per Hofer e Robatscher

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e quarta prova del singolo femminile valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due sessioni disputate nella giornata di ieri, le slittiniste torneranno in azione a partire dalle ore 13.30. Si entra, dunque, ufficialmente nel vivo di questa importante gara che potrebbe regalare un risultato importante per i nostri colori.

Quale sarà il programma della giornata? Le protagoniste dello slittino singolo saranno in scena sul tracciato di Cortina intitolato ad Eugenio Monti a partire dalle ore 13.30 per la terza prova, mentre la quarta scatterà a partire dalle ore 14.27. Vedremo, quindi, se quanto avvenuto nelle prime due prove sarà confermato, o meno. Le azzurre partono con la chiara intenzione di stupire e puntare in alto. Non partiranno con il ruolo di favorite ma, come si è visto, faranno di tutto per inserirsi nella battaglia per le medaglie.

Cosa ci hanno detto le prime due sessioni di prove? Nella prima, disputata giovedì 5 febbraio, la più veloce è Sandra Robatscher, che svetta in 53.553, davanti alle tedesche Anna Berreiter, seconda a 0.063, e Merle Malou Fraebel, terza a 0.083, mentre chiude in settima posizione Verena Hofer, staccata di 0.153. Nella seconda prova cronometrata termina davanti a tutte la lettone Elina Bota, prima in 53.541, che precede la teutonica Anna Berreiter, ancora seconda, a 0.106, e l’azzurra Verena Hofer, terza a 0.106. Quarta l’altra tedesca Julia Taubitz, a 0.114, davanti all’altra azzurra Sandra Robatscher, quinta a 0.119.

La terza prova dello slittino singolo femminile prenderà il via alle ore 13.30, la seconda scatterà alle ore 14.27. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Buon divertimento!