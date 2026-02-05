LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. Per le atlete saranno le prime discese sulla rinnovata pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina. Per aggiudicarsi il titolo si campione olimpico sarà essenziale prendere subito confidenza con un tracciato inedito in vista della gara.

Sono 25 le atlete che prenderanno il via alle due manche di prova che si terranno oggi, fra queste ci sono anche le due azzurre Verena Hofer e Sandra Robartscher. L’Italia non vince una medaglia in questa specialità (al femminile) dalle Olimpiadi di Lillehammer del 1994, quando la bolzanina Gerda Weissensteiner ottenne una splendida medaglia d’oro. Sarà difficile interrompere questo lungo digiuno che dura da 32 anni, ma i Giochi Olimpici possono sempre regalare grandi sorprese e le atlete azzurre, se in giornata, hanno dimostrato di poter ambire alle posizioni di vertice. Inoltre non è da sottovalutare il “fattore casa”, Hofer e Robartscher, oltre che sul tifo, possono contare anche su una maggiore conoscenza della pista.

Le speranze di podio azzurre sono riposte soprattutto in Verena Hofer. La slittinista classe 2001 è alla sua seconda Olimpiade e quest’anno è stata autrice di grandi prove in Coppa del Mondo. Sono due i podi ottenuti in questa stagione; l’azzurra è infatti arrivata seconda a Park City e terza a Winterberg. Per Sandra Robartscher sarà la terza Olimpiade dopo quelle di Sochi e Pyeongchang. Per l’esperta bolzanina non sono molte le speranze di agguantare una medaglia; l’obiettivo minimo potrebbe essere il miglioramento del 14esimo posto di 8 anni fa.

Le favorite per le medaglie vengono sicuramente da Austria e Germania, ma occhio alla possibile sorpresa d’oltreoceano. La Coppa del Mondo è in questa stagione più che mai combattuta e nessun atleta si sta imponendo come dominatore della disciplina. Fare pronostici per questa edizione olimpica è perciò impossibile, anche se le slittiniste sulla carta favorite sono le tedesche Taubitz e Fraebel e le austriache Prock e Schulte. Occhio poi alla possibile mina vagante Britcher, la statunitense non è sembrata in grande condizione nelle ultime settimane, ma quest’anno ha vinto due tappe di Cdm e se azzecca la giornata giusta potrebbe regalarci una grande sorpresa.

La prima manche delle prove ufficiali dello slittino femminile è prevista alle 17.00, a seguire ci sarà la seconda discesa di prova. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!