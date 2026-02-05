LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris affinano le linee. I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla Stelvio con la seconda prova cronometrata, utile per prendere maggiore confidenza con la pista in vista della gara di sabato.

Nella giornata di ieri è andata in scena la prima prova cronometrata, dove il più veloce è stato l’americano Ryan Cochran-Siegle. Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 1:56.08 grazie ad un’ottima velocità lungo tutto il tracciato, seppur senza mai far registrare il miglior tempo in un settore. Cochran-Siegle ha un feeling speciale con questa pista, dove nel 2020 ha trionfato in Super-G, nel 2021 ha chiuso quarto in Super G e nel 2022 quinto in discesa.

Alle spalle dell’americano ieri si è classificato Giovanni Franzoni, che ha chiuso a 16 centesimi. L’italiano ha confermato di essere uno dei favoriti per la medaglia sulla Stelvio, pista che ben si addice alle sue caratteristiche, dopo il doppio podio di Wengen ed il successo in discesa a Kitzbuhel. Quinta posizione per Dominik Paris, che ha aperto la propria rassegna olimpica sull’amata Stelvio con una prova a 94 centesimi da Cochran-Siegle.

Curiosità per vedere se ci sarà una risposta degli elvetici. Nella prova cronometrata di ieri Marco Odermatt, favorito per l’oro sia in Super G che in Discesa, ha chiuso in tersa posizione a 4 decimi dalla testa. Subito alle sue spalle si è classificato Alexis Monney, che ha chiuso a 66 centesimi, mentre leggermente più attardati Franjo Von Allmen e Stefan Rogentin, rispettivamente settimo ed ottavo a 1.01 e 1.24 di ritardo.

La seconda prova cronometrata della Discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina è in programma alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!