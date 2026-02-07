LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Brignone e Goggia assaggiano i cambiamenti della neve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con le atlete che tornano in pista per l’ultima rifinitura prima della gara.

Per la prima volta in questa settimana le atlete dovrebbero trovare condizioni ideali sull’Olympia delle Tofane con una neve meno fresca rispetto a 24 ore fa e con una maggiore visibilità. Nella giornata di ieri infatti la nebbia ha complicato la vita alle atlete, che hanno deciso di non forzare al 100% e di provare solamente alcuni tratti della pista.

La più veloce nella prova di ieri è stata Jacqueline Wiles. L’americana ha dimostrato di essere in buone condizioni ed ha confermato il proprio status di outsider per le medaglie nelle gare di questi Giochi. La statunitense ha preceduto di 66 centesimi Kajsa Vichoff Lie e di 97 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, con entrambe che hanno saltato delle porte.

Nella prova di ieri ha fatto vedere ottime cose Sofia Goggia. L’azzurra ha provato solamente alcuni settori, dimostrando di essere molto veloce al Rumerlo, prima di rialzarsi nel finale. Ottimi segnali anche da parte di Lindsey Vonn che si è rialzata nell’ultima parte di pista chiudendo in undicesima posizione a 1.39 dalla connazionale. Bene anche Federica Brignone, che ha trovato delle ottime linee sul tecnico che le hanno permesso di fare un tempo discreto nonostante una sciata in controllo.

La seconda prova cronometrata della discesa libera è in programma alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!