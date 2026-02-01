LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultima gara prima delle Olimpiadi, serve usare la testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. È tutto pronto a Crans-Montana per la discesa libera maschile, uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo una vigilia complicata dal maltempo e una sola prova cronometrata andata in archivio nella giornata di ieri, la località svizzera si prepara a emettere verdetti pesanti su una pista che, per caratteristiche e interpretazione, rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale per gli specialisti della velocità.

Il tracciato elvetico propone una discesa ricca di dossi, cambi di pendenza e tratti da interpretare più che da aggredire, dove la scorrevolezza deve andare di pari passo con la capacità di leggere il terreno e mantenere costantemente velocità senza perdere precisione. Un contesto tecnico che rende la gara particolarmente aperta e imprevedibile, anche alla luce di quanto visto nel training ufficiale, nel quale diversi big hanno scelto di gestire, lasciando intendere che i valori reali emergeranno soltanto in gara.

In questo scenario si inserisce una squadra azzurra in piena fiducia, reduce da settimane di altissimo livello. Il miglior tempo fatto segnare da Mattia Casse nella prova ha confermato l’ottimo momento del piemontese, apparso brillante soprattutto nella parte finale del tracciato. Alle sue spalle, segnali incoraggianti anche da Florian Schieder, solido e continuo, mentre Dominik Paris ha preferito non forzare, confermando una gestione prudente in vista della gara.

Grande attenzione resta però concentrata su Giovanni Franzoni, protagonista assoluto delle ultime tappe tra Wengen e Kitzbühel. Il giovane azzurro arriva a Crans-Montana con i riflettori puntati addosso e con la consapevolezza di essere ormai stabilmente tra i migliori interpreti della specialità. L’errore commesso nella prova, che lo ha portato a rischiare grosso in prossimità del traguardo, non cancella le ottime sensazioni emerse nei settori centrali e lascia aperta la porta a una prestazione di alto profilo in gara.

Il contesto generale della discesa libera resta comunque estremamente competitivo. La stagione ha fin qui raccontato una specialità equilibrata, con distacchi ridotti e protagonisti diversi a ogni appuntamento. In questo mosaico spicca però la figura di Marco Odermatt, leader indiscusso della classifica di specialità e della generale. Lo svizzero, pur senza cercare il limite nel training, resta il riferimento principale, forte di una continuità che gli ha permesso di costruire un margine importante sui diretti inseguitori quando mancano ancora diverse gare alla conclusione del calendario.

Alle sue spalle, la Svizzera può contare su un blocco compatto e competitivo, con Franjo von Allmen chiamato al riscatto dopo la delusione di Kitzbühel e altri nomi pronti a inserirsi nella lotta per il podio. Attenzione anche ai norvegesi, con il rientro di Aleksander Aamodt Kilde, e a un gruppo di outsider che ha già dimostrato di poter sorprendere su piste di questo tipo. La discesa di oggi assume inoltre un valore strategico in vista del prossimo appuntamento di Bormio, sede della discesa olimpica. Crans-Montana rappresenta dunque un passaggio chiave per affinare materiali, interpretazione e fiducia, in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!