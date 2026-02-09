LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Bresadola 15° a metà gara! Grande equilibrio al vertice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.11 Ormai ci siamo! A breve comincerà la seconda serie della gara maschile su trampolino piccolo a Predazzo.

20.00 Visto l’ex aequo in trentesima posizione tra Frantz e Colby, saranno in 31 a saltare nella seconda serie.

19.57 Appuntamento fissato alle 20.12 per la seconda serie!

19.54 Di seguito la classifica definitiva della prima serie:

1 Philipp RAIMUND (GER) – 135.6 pt

2 Valentin FOUBERT (FRA) – 134.6 pt (+1.0)

3 Kristoffer Eriksen SUNDAL (NOR) – 132.9 pt (+2.7)

4 Gregor DESCHWANDEN (SUI) – 132.8 pt (+2.8)

4 Kacper TOMASIAK (POL) – 132.8 pt (+2.8)

6 Ren NIKAIDO (JPN) – 131.1 pt (+4.5)

7 Ryoyu KOBAYASHI (JPN) – 130.8 pt (+4.8)

8 Domen PREVC (SLO) – 130.6 pt (+5.0)

9 Marius LINDVIK (NOR) – 130.4 pt (+5.2)

10 Naoki NAKAMURA (JPN) – 130.2 pt (+5.4)

11 Daniel TSCHOFENIG (AUT) – 130.0 pt (+5.6)

12 Johann Andre FORFANG (NOR) – 129.5 pt (+6.1)

13 Felix HOFFMANN (GER) – 128.5 pt (+7.1)

13 Jan HOERL (AUT) – 128.5 pt (+7.1)

15 Giovanni BRESADOLA (ITA) – 126.8 pt (+8.8)

16 Timi ZAJC (SLO) – 126.5 pt (+9.1)

17 Pius PASCHKE (GER) – 126.1 pt (+9.5)

18 Andreas WELLINGER (GER) – 125.1 pt (+10.5)

19 Stephan EMBACHER (AUT) – 125.0 pt (+10.6)

20 Sandro HAUSWIRTH (SUI) – 124.8 pt (+10.8)

20 Antti AALTO (FIN) – 124.8 pt (+10.8)

22 Hektor KAPUSTIK (SVK) – 124.6 pt (+11.0)

23 Vilho PALOSAARI (FIN) – 124.4 pt (+11.2)

24 Stefan KRAFT (AUT) – 124.1 pt (+11.5)

25 Enzo MILESI (FRA) – 124.0 pt (+11.6)

25 Felix TRUNZ (SUI) – 124.0 pt (+11.6)

25 Niko KYTOSAHO (FIN) – 124.0 pt (+11.6)

28 Anze LANISEK (SLO) – 123.7 pt (+11.9)

29 Qiwu SONG (CHN) – 122.9 pt (+12.7)

30 Tate FRANTZ (USA) – 122.5 pt (+13.1)

30 Jason COLBY (USA) – 122.5 pt (+13.1)

32 Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) – 121.5 pt (+14.1)

33 Kevin BICKNER (USA) – 121.1 pt (+14.5)

34 Danil VASSILYEV (KAZ) – 120.3 pt (+15.3)

35 Pawel WASEK (POL) – 119.8 pt (+15.8)

36 Kaimar VAGUL (EST) – 119.5 pt (+16.1)

37 Alex INSAM (ITA) – 119.4 pt (+16.2)

38 Kamil STOCH (POL) – 119.2 pt (+16.4)

39 Ilya MIZERNYKH (KAZ) – 117.0 pt (+18.6)

40 Roman KOUDELKA (CZE) – 115.8 pt (+19.8)

41 Francesco CECON (ITA) – 113.8 pt (+21.8)

42 Yevhen MARUSIAK (UKR) – 113.6 pt (+22.0)

43 Jules CHERVET (FRA) – 112.7 pt (+22.9)

44 Fatih Arda IPCIOGLU (TUR) – 111.1 pt (+24.5)

45 Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) – 110.8 pt (+24.8)

46 Daniel Andrei CACINA (ROU) – 109.6 pt (+26.0)

47 Vitaliy KALINICHENKO (UKR) – 104.5 pt (+31.1)

48 Muhammed Ali BEDIR (TUR) – 93.1 pt (+42.5)

49 Mihnea Alexandru SPULBER (ROU) – 91.0 pt (+44.6)

19.52 Domen Prevc limita i danni ed è 8°, ma il suo gap ammonta a soli 5 punti dalla prima posizione di Raimund. Si preannuncia una seconda serie da brividi!

19.50 Kobayashi sale di colpi rispetto agli allenamenti ma non va oltre il settimo posto, comunque in scia alla zona medaglie. Adesso tocca a Prevc!

19.49 Nikaido è sesto, a -6.5 punti dal leader. Mancano solo Kobayashi e Prevc…

19.48 Tschofenig e Lanisek non brillano: 8° e 25°!

19.45 L’austriaco Hoerl eguaglia lo score di Hoffmann ed è 9°, mentre il tedesco Raimund vola al comando con un punto di margine su Foubert!

19.43 Embacher delude e va alle spalle di Bresadola, in 13ma piazza, mentre Hoffmann è 8° subito davanti all’azzurro.

19.42 Il norvegese Sundal va in seconda posizione a -1.7 da Foubert, mentre Kraft è solo 16°. Bresadola è ancora 8° quando ne mancano nove.

19.40 Zografski buca parzialmente il salto ed è 21°, virtualmente fuori dalla seconda serie.

19.38 Lindvik fallisce l’assalto alla prima posizione ed è quarto a -4.2 punti da Foubert, mentre Tomasiak si porta in seconda piazza ex aequo con Deschwanden.

19.36 Nakamura e Forfang si portano in terza e quarta posizione, appena davanti a Bresadola.

19.34 La stanga di partenza è scesa da 15 a 14. Il francese Foubert atterra a 102.5 metri e, grazie alla compensazione, supera Deschwanden in prima posizione per 1.8 punti.

19.33 Zajc e Paschke si piazzano appena dietro a Bresadola, in terza e quarta posizione.

19.31 Lo svizzero Deschwanden trova un salto eccezionale da 106 metri e vola in testa con 132.8 punti, a +6 su Bresadola.

19.29 Colby e Stoch non scalzano Bresadola dalla prima posizione. L’azzurro resta in vetta alla classifica a 20 salti dal termine della prima serie!

19.27 Ex aequo di massa in settima piazza provvisoria per Milesi, Trunz e Kytosaho. Bresadola resta leader quando ne mancano 22…

19.26 Aalto eguaglia il punteggio di Hauswirth, mentre il tedesco Wellinger si inserisce in seconda piazza a -1.7 da Bresadola.

19.24 Lo svizzero Hauswirth si porta in seconda piazza a due soli punti da Bresadola, che adesso può ambire anche a chiudere la prima serie in top20.

19.22 Vanno alle spalle di Bresadola anche Bickner e Wasek, mentre Insam e Cecon sono adesso 12° e 15°.

19.21 Koudelka si inserisce tra Insam e Cecon, quindi Bresadola è ufficialmente qualificato alla seconda serie!

19.19 Dopo 20 salti, Giovanni Bresadola è sempre in testa alla classifica ed è quindi praticamente certo di accedere alla seconda serie.

19.18 Alex Insam non brilla e si inserisce in decima posizione, subito davanti a Cecon.

19.16 Super Bresadola!!! 102.5 metri e nuovo leader della gara con 2.2 punti di margine su Kapustik!

19.15 Lo slovacco Kapustik balza in vetta alla classifica con un salto da 102 metri, superando Palosaari per due decimi, ma ora tocca al nostro Giovanni Bresadola!

19.13 Frantz si inserisce in quarta piazza, mentre Marusiak è settimo subito alle spalle di Cecon.

19.12 Boyd-Clowes e Kalinichenko finiscono alle spalle di Cecon, che resta quinto dopo 12 salti.

19.10 Salto discreto di Cecon, quinto con 98 metri a 10.6 punti dal leader. Sfuma purtroppo il sogno della seconda serie.

19.09 Adesso tocca al primo azzurro Francesco Cecon!

19.07 Resiste la leadership del finlandese Palosaari dopo otto salti. L’estone Vagul si inserisce al terzo posto, il turco Bedir ed il rumeno Spulber in settima e ottava piazza.

19.05 Ipcioglu e Cacina si attestano in fondo alla classifica e difficilmente accederanno alla seconda serie.

19.03 Il finlandese Palosaari supera Milesi di appena 4 decimi, mentre il francese Chervet è terzo.

19.01 Si comincia! Buon salto del francese Milesi, che atterra a 99.5 metri e totalizza 124 punti.

18.59 L’obiettivo massimo degli azzurri potrebbe essere quello dell’accesso alla seconda serie, riservato ai migliori 30 al termine della prima manche.

18.57 Di seguito la startlist della prima serie:

1 MILESI Enzo FRA

2 PALOSAARI Vilho FIN

3 CHERVET Jules FRA

4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR

5 CACINA Daniel Andrei ROU

6 VAGUL Kaimar EST

7 BEDIR Muhammed Ali TUR

8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU

9 SONG Qiwu CHN

10 CECON Francesco ITA

11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN

12 KALINICHENKO Vitaliy UKR

13 FRANTZ Tate USA

14 MARUSIAK Yevhen UKR

15 KAPUSTIK Hektor SVK

16 BRESADOLA Giovanni ITA

17 TRUNZ Felix SUI

18 INSAM Alex ITA

19 VASSILYEV Danil KAZ

20 MIZERNYKH Ilya KAZ

21 KOUDELKA Roman CZE

22 BICKNER Kevin USA

23 WASEK Pawel POL

24 HAUSWIRTH Sandro SUI

25 AIGRO Artti EST

26 AALTO Antti FIN

27 WELLINGER Andreas GER

28 KYTOESAHO Niko FIN

29 COLBY Jason USA

30 STOCH Kamil POL

31 DESCHWANDEN Gregor SUI

32 PASCHKE Pius GER

33 ZAJC Timi SLO

34 FOUBERT Valentin FRA

35 FORFANG Johann Andre NOR

36 NAKAMURA Naoki JPN

37 LINDVIK Marius NOR

38 TOMASIAK Kacper POL

39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL

40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

41 KRAFT Stefan AUT

42 EMBACHER Stephan AUT

43 HOFFMANN Felix GER

44 HOERL Jan AUT

45 RAIMUND Philipp GER

46 TSCHOFENIG Daniel AUT

47 LANISEK Anze SLO

48 NIKAIDO Ren JPN

49 KOBAYASHI Ryoyu JPN

50 PREVC Domen SLO

18.54 In base ai risultati degli allenamenti andati in scena nei giorni scorsi, gli altri atleti più accreditati per giocarsi le medaglie sono i norvegesi Marius Lindvik e Kristoffer Eriksen Sundal, i tedeschi Philipp Raimund e Felix Hoffmann, il polacco Kacper Tomasiak, il giapponese Ren Nikaido e gli austriaci Stefan Kraft, Stephan Embacher e Jan Hoerl. Presenti tre italiani: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.

18.50 Il Normal Hill di Predazzo si appresta ad assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi nel salto speciale, dopo l’evento femminile vinto a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem. L’uomo da battere sulla carta potrebbe essere lo sloveno Domen Prevc, che rischia però di essere più vulnerabile sul piccolo rispetto al Large Hill. Il dominatore della stagione, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, va a caccia della doppietta olimpica per completare un inverno sostanzialmente perfetto.

18.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della gara individuale maschile sul trampolino piccolo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara individuale maschile su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill di Predazzo si appresta ad assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi, dopo l’evento femminile vinto a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem.

Tra gli uomini l’atleta da battere sulla carta potrebbe essere lo sloveno Domen Prevc, che rischia però di essere più vulnerabile sul piccolo rispetto al Large Hill. Il dominatore della stagione, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, va a caccia della doppietta olimpica per completare un inverno sostanzialmente perfetto.

In base ai risultati degli allenamenti andati in scena nei giorni scorsi, gli altri atleti più accreditati per giocarsi le medaglie sono i norvegesi Marius Lindvik e Kristoffer Eriksen Sundal, i tedeschi Philipp Raimund e Felix Hoffmann, il polacco Kacper Tomasiak, il giapponese Ren Nikaido e gli austriaci Stefan Kraft, Stephan Embacher e Jan Hoerl. Presenti tre italiani: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.

Appuntamento alle ore 19.00 per l’inizio della prima serie sul Normal Hill di Predazzo, mentre la seconda serie è programmata non prima delle 20.12. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della magia dei Giochi Olimpici: buon divertimento!