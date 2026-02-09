Live Sport
LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Bresadola 15° a metà gara! Grande equilibrio al vertice
20.11 Ormai ci siamo! A breve comincerà la seconda serie della gara maschile su trampolino piccolo a Predazzo.
20.00 Visto l’ex aequo in trentesima posizione tra Frantz e Colby, saranno in 31 a saltare nella seconda serie.
19.57 Appuntamento fissato alle 20.12 per la seconda serie!
19.54 Di seguito la classifica definitiva della prima serie:
1 Philipp RAIMUND (GER) – 135.6 pt
2 Valentin FOUBERT (FRA) – 134.6 pt (+1.0)
3 Kristoffer Eriksen SUNDAL (NOR) – 132.9 pt (+2.7)
4 Gregor DESCHWANDEN (SUI) – 132.8 pt (+2.8)
4 Kacper TOMASIAK (POL) – 132.8 pt (+2.8)
6 Ren NIKAIDO (JPN) – 131.1 pt (+4.5)
7 Ryoyu KOBAYASHI (JPN) – 130.8 pt (+4.8)
8 Domen PREVC (SLO) – 130.6 pt (+5.0)
9 Marius LINDVIK (NOR) – 130.4 pt (+5.2)
10 Naoki NAKAMURA (JPN) – 130.2 pt (+5.4)
11 Daniel TSCHOFENIG (AUT) – 130.0 pt (+5.6)
12 Johann Andre FORFANG (NOR) – 129.5 pt (+6.1)
13 Felix HOFFMANN (GER) – 128.5 pt (+7.1)
13 Jan HOERL (AUT) – 128.5 pt (+7.1)
15 Giovanni BRESADOLA (ITA) – 126.8 pt (+8.8)
16 Timi ZAJC (SLO) – 126.5 pt (+9.1)
17 Pius PASCHKE (GER) – 126.1 pt (+9.5)
18 Andreas WELLINGER (GER) – 125.1 pt (+10.5)
19 Stephan EMBACHER (AUT) – 125.0 pt (+10.6)
20 Sandro HAUSWIRTH (SUI) – 124.8 pt (+10.8)
20 Antti AALTO (FIN) – 124.8 pt (+10.8)
22 Hektor KAPUSTIK (SVK) – 124.6 pt (+11.0)
23 Vilho PALOSAARI (FIN) – 124.4 pt (+11.2)
24 Stefan KRAFT (AUT) – 124.1 pt (+11.5)
25 Enzo MILESI (FRA) – 124.0 pt (+11.6)
25 Felix TRUNZ (SUI) – 124.0 pt (+11.6)
25 Niko KYTOSAHO (FIN) – 124.0 pt (+11.6)
28 Anze LANISEK (SLO) – 123.7 pt (+11.9)
29 Qiwu SONG (CHN) – 122.9 pt (+12.7)
30 Tate FRANTZ (USA) – 122.5 pt (+13.1)
30 Jason COLBY (USA) – 122.5 pt (+13.1)
32 Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) – 121.5 pt (+14.1)
33 Kevin BICKNER (USA) – 121.1 pt (+14.5)
34 Danil VASSILYEV (KAZ) – 120.3 pt (+15.3)
35 Pawel WASEK (POL) – 119.8 pt (+15.8)
36 Kaimar VAGUL (EST) – 119.5 pt (+16.1)
37 Alex INSAM (ITA) – 119.4 pt (+16.2)
38 Kamil STOCH (POL) – 119.2 pt (+16.4)
39 Ilya MIZERNYKH (KAZ) – 117.0 pt (+18.6)
40 Roman KOUDELKA (CZE) – 115.8 pt (+19.8)
41 Francesco CECON (ITA) – 113.8 pt (+21.8)
42 Yevhen MARUSIAK (UKR) – 113.6 pt (+22.0)
43 Jules CHERVET (FRA) – 112.7 pt (+22.9)
44 Fatih Arda IPCIOGLU (TUR) – 111.1 pt (+24.5)
45 Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) – 110.8 pt (+24.8)
46 Daniel Andrei CACINA (ROU) – 109.6 pt (+26.0)
47 Vitaliy KALINICHENKO (UKR) – 104.5 pt (+31.1)
48 Muhammed Ali BEDIR (TUR) – 93.1 pt (+42.5)
49 Mihnea Alexandru SPULBER (ROU) – 91.0 pt (+44.6)
19.52 Domen Prevc limita i danni ed è 8°, ma il suo gap ammonta a soli 5 punti dalla prima posizione di Raimund. Si preannuncia una seconda serie da brividi!
19.50 Kobayashi sale di colpi rispetto agli allenamenti ma non va oltre il settimo posto, comunque in scia alla zona medaglie. Adesso tocca a Prevc!
19.49 Nikaido è sesto, a -6.5 punti dal leader. Mancano solo Kobayashi e Prevc…
19.48 Tschofenig e Lanisek non brillano: 8° e 25°!
19.45 L’austriaco Hoerl eguaglia lo score di Hoffmann ed è 9°, mentre il tedesco Raimund vola al comando con un punto di margine su Foubert!
19.43 Embacher delude e va alle spalle di Bresadola, in 13ma piazza, mentre Hoffmann è 8° subito davanti all’azzurro.
19.42 Il norvegese Sundal va in seconda posizione a -1.7 da Foubert, mentre Kraft è solo 16°. Bresadola è ancora 8° quando ne mancano nove.
19.40 Zografski buca parzialmente il salto ed è 21°, virtualmente fuori dalla seconda serie.
19.38 Lindvik fallisce l’assalto alla prima posizione ed è quarto a -4.2 punti da Foubert, mentre Tomasiak si porta in seconda piazza ex aequo con Deschwanden.
19.36 Nakamura e Forfang si portano in terza e quarta posizione, appena davanti a Bresadola.
19.34 La stanga di partenza è scesa da 15 a 14. Il francese Foubert atterra a 102.5 metri e, grazie alla compensazione, supera Deschwanden in prima posizione per 1.8 punti.
19.33 Zajc e Paschke si piazzano appena dietro a Bresadola, in terza e quarta posizione.
19.31 Lo svizzero Deschwanden trova un salto eccezionale da 106 metri e vola in testa con 132.8 punti, a +6 su Bresadola.
19.29 Colby e Stoch non scalzano Bresadola dalla prima posizione. L’azzurro resta in vetta alla classifica a 20 salti dal termine della prima serie!
19.27 Ex aequo di massa in settima piazza provvisoria per Milesi, Trunz e Kytosaho. Bresadola resta leader quando ne mancano 22…
19.26 Aalto eguaglia il punteggio di Hauswirth, mentre il tedesco Wellinger si inserisce in seconda piazza a -1.7 da Bresadola.
19.24 Lo svizzero Hauswirth si porta in seconda piazza a due soli punti da Bresadola, che adesso può ambire anche a chiudere la prima serie in top20.
19.22 Vanno alle spalle di Bresadola anche Bickner e Wasek, mentre Insam e Cecon sono adesso 12° e 15°.
19.21 Koudelka si inserisce tra Insam e Cecon, quindi Bresadola è ufficialmente qualificato alla seconda serie!
19.19 Dopo 20 salti, Giovanni Bresadola è sempre in testa alla classifica ed è quindi praticamente certo di accedere alla seconda serie.
19.18 Alex Insam non brilla e si inserisce in decima posizione, subito davanti a Cecon.
19.16 Super Bresadola!!! 102.5 metri e nuovo leader della gara con 2.2 punti di margine su Kapustik!
19.15 Lo slovacco Kapustik balza in vetta alla classifica con un salto da 102 metri, superando Palosaari per due decimi, ma ora tocca al nostro Giovanni Bresadola!
19.13 Frantz si inserisce in quarta piazza, mentre Marusiak è settimo subito alle spalle di Cecon.
19.12 Boyd-Clowes e Kalinichenko finiscono alle spalle di Cecon, che resta quinto dopo 12 salti.
19.10 Salto discreto di Cecon, quinto con 98 metri a 10.6 punti dal leader. Sfuma purtroppo il sogno della seconda serie.
19.09 Adesso tocca al primo azzurro Francesco Cecon!
19.07 Resiste la leadership del finlandese Palosaari dopo otto salti. L’estone Vagul si inserisce al terzo posto, il turco Bedir ed il rumeno Spulber in settima e ottava piazza.
19.05 Ipcioglu e Cacina si attestano in fondo alla classifica e difficilmente accederanno alla seconda serie.
19.03 Il finlandese Palosaari supera Milesi di appena 4 decimi, mentre il francese Chervet è terzo.
19.01 Si comincia! Buon salto del francese Milesi, che atterra a 99.5 metri e totalizza 124 punti.
18.59 L’obiettivo massimo degli azzurri potrebbe essere quello dell’accesso alla seconda serie, riservato ai migliori 30 al termine della prima manche.
18.57 Di seguito la startlist della prima serie:
1 MILESI Enzo FRA
2 PALOSAARI Vilho FIN
3 CHERVET Jules FRA
4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
5 CACINA Daniel Andrei ROU
6 VAGUL Kaimar EST
7 BEDIR Muhammed Ali TUR
8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU
9 SONG Qiwu CHN
10 CECON Francesco ITA
11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
12 KALINICHENKO Vitaliy UKR
13 FRANTZ Tate USA
14 MARUSIAK Yevhen UKR
15 KAPUSTIK Hektor SVK
16 BRESADOLA Giovanni ITA
17 TRUNZ Felix SUI
18 INSAM Alex ITA
19 VASSILYEV Danil KAZ
20 MIZERNYKH Ilya KAZ
21 KOUDELKA Roman CZE
22 BICKNER Kevin USA
23 WASEK Pawel POL
24 HAUSWIRTH Sandro SUI
25 AIGRO Artti EST
26 AALTO Antti FIN
27 WELLINGER Andreas GER
28 KYTOESAHO Niko FIN
29 COLBY Jason USA
30 STOCH Kamil POL
31 DESCHWANDEN Gregor SUI
32 PASCHKE Pius GER
33 ZAJC Timi SLO
34 FOUBERT Valentin FRA
35 FORFANG Johann Andre NOR
36 NAKAMURA Naoki JPN
37 LINDVIK Marius NOR
38 TOMASIAK Kacper POL
39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
41 KRAFT Stefan AUT
42 EMBACHER Stephan AUT
43 HOFFMANN Felix GER
44 HOERL Jan AUT
45 RAIMUND Philipp GER
46 TSCHOFENIG Daniel AUT
47 LANISEK Anze SLO
48 NIKAIDO Ren JPN
49 KOBAYASHI Ryoyu JPN
50 PREVC Domen SLO
18.54 In base ai risultati degli allenamenti andati in scena nei giorni scorsi, gli altri atleti più accreditati per giocarsi le medaglie sono i norvegesi Marius Lindvik e Kristoffer Eriksen Sundal, i tedeschi Philipp Raimund e Felix Hoffmann, il polacco Kacper Tomasiak, il giapponese Ren Nikaido e gli austriaci Stefan Kraft, Stephan Embacher e Jan Hoerl. Presenti tre italiani: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.
Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara individuale maschile su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill di Predazzo si appresta ad assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi, dopo l’evento femminile vinto a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem.
Tra gli uomini l’atleta da battere sulla carta potrebbe essere lo sloveno Domen Prevc, che rischia però di essere più vulnerabile sul piccolo rispetto al Large Hill. Il dominatore della stagione, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, va a caccia della doppietta olimpica per completare un inverno sostanzialmente perfetto.
In base ai risultati degli allenamenti andati in scena nei giorni scorsi, gli altri atleti più accreditati per giocarsi le medaglie sono i norvegesi Marius Lindvik e Kristoffer Eriksen Sundal, i tedeschi Philipp Raimund e Felix Hoffmann, il polacco Kacper Tomasiak, il giapponese Ren Nikaido e gli austriaci Stefan Kraft, Stephan Embacher e Jan Hoerl. Presenti tre italiani: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.
Appuntamento alle ore 19.00 per l’inizio della prima serie sul Normal Hill di Predazzo, mentre la seconda serie è programmata non prima delle 20.12. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della magia dei Giochi Olimpici: buon divertimento!