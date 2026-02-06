LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’attesa è finita e l’Unipol Forum di Assago è pronto ad accendere i riflettori sul pattinaggio di figura olimpico, uno dei cuori pulsanti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’avvio del programma non sarà affatto ordinario: ad aprire le danze ci sarà infatti il Team Event, una gara che promette subito tensione, strategia e un peso specifico enorme per il medagliere azzurro. L’Italia si presenta con un obiettivo chiaro e dichiarato: entrare in zona podio.

Salvo clamorosi ribaltoni, la corsa al metallo più accessibile sembra quella per il bronzo, un traguardo che coinvolge direttamente quattro nazioni: Italia, Georgia, Francia e Canada. Una sola salirà sul podio, e la differenza potrebbe essere determinata da dettagli minimi. Ecco perché gli azzurri dovranno farsi trovare pronti fin dal primo giorno di gara, quando sono in programma la rhythm dance e gli short program delle coppie e del singolo femminile. Il regolamento, ormai noto e mai realmente corretto, attribuisce allo short program un peso sproporzionato. Nei segmenti brevi (in calendario tra venerdì e sabato) scendono sul ghiaccio dieci squadre, con una distribuzione dei punti che va da zero a dieci. Nel libero, invece, accedono soltanto le prime cinque e i punti disponibili calano drasticamente, da uno a cinque. Ne deriva una conseguenza chiara: sbagliare poco, o meglio non sbagliare affatto, nei programmi corti è quasi imprescindibile per restare agganciati alla lotta medaglia.

L’equilibrio, soprattutto con la Georgia, è sottilissimo. L’Italia si affiderà a Charléne Guignard-Marco Fabbri nella danza, Sara Conti-Niccolò Macii nelle coppie, Lara Naki Gutmann nel singolo femminile e domani a Daniel Grassl tra gli uomini. Nella danza sul ghiaccio, il divario con le grandi potenze resta evidente: contenere i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron o gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates appare proibitivo. Più realistica la battaglia per il terzo posto, dove l’Italia se la giocherà con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, con la Georgia di Diana Davis-Gleb Smolkin leggermente più defilata.

Molto più imprevedibile lo scenario delle coppie di artistico. Francia e Canada partono con un potenziale ridimensionato, anche per l’assenza forzata degli ex campioni del mondo Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps. A contendersi le posizioni alte con Conti-Macii saranno quindi i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e i cinesi Wenjing Sui-Cong Han, campioni olimpici in carica ma fin qui lontani dai picchi del passato. In questo contesto, ogni errore può essere fatale: una ricezione sporca o una rotazione incompleta rischiano di cambiare completamente il quadro. A programmi puliti, l’Italia può temere soprattutto il Giappone, almeno nello short.

Nel singolo femminile, Giappone e Stati Uniti sembrano avere un vantaggio strutturale per le prime due posizioni. L’Italia, con Lara Naki Gutmann, è chiamata a duellare direttamente con la Georgia di Anastasiia Gubanova, tenendo d’occhio anche la francese Lorine Schild e la canadese Madeline Schizas. Gutmann arriva però con buone sensazioni: il programma ispirato a Lidia Poët ha mostrato solidità e crescita, con picchi vicini ai 70 punti. Per fare la differenza servirà precisione nei salti chiave e qualità nel pattinaggio. Incognita Corea del Sud, che potrebbe schierare Haein Lee o Jia Shin, inserendo una variabile potenzialmente decisiva negli incastri di classifica.

Si comincia a partire dalle ore 9.55 con ila rhythm dance e si prosegue alle 11.35 con il programma corto delle coppie e alle 13.35 lo short program femminile.