LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: ultima giornata di prove!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Va a concludersi, quindi, la fondamentale tre-giorni di lavoro in pista che, a questo punto, ci darà le prime conferme importanti in direzione dell’esordio del Mondiale di MotoGP 2026 del Gran Premio di Thailandia. Con le ultime otto ore odierne si andranno, quindi, a completare le 24 ore di sessioni.

Quale sarà il programma di questo giovedì 5 febbraio sulla pista di Sepang? Il Day-3 dei test scatterà ancora una volta alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 11.00. Come accaduto nelle due giornata precedenti ci sarà anche una breve pausa pranzo tra le ore 06.00 e le 06.20. Le ultime 8 ore di lavoro al giorno per team e piloti per capire se quanto visto nelle prime due uscite sarà confermato o meno. La tanta pioggia del Day-2 ha rovinato un po’ i piani, per cui ci attendiamo tanti chilometri e prove comparative per presentarsi nel migliore dei modi ai test di Buriram.

La seconda giornata di test si è sostanzialmente conclusa all’ora di pranzo vista poi la pioggia del pomeriggio. Joan Mir è stato il primo ad abbattere il muro dell’1:57 e ha concluso con un 1:56.874. Alle sue spalle troviamo le due Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente a 0″109 e 0″175 dalla vetta, quindi Pedro Acosta (KTM Red Bull) e Maverick Vinales (KTM Tech3), con un distacco di 0″242 e 0″252 dal vertice. Marco Bezzecchi, ha registrato il sesto tempo (+0″267), mentre Francesco Bagnaia, Ducati Factory, si è fermato in ottava posizione a 0″428. Marc Marquez invece, dopo l’ottimo esordio, ieri ha preferito non forzare e ha concluso al 15° posto a 1″512.

La terza e ultima giornata dei test di Sepang prenderà il via alle ore 03.00 italiane e si concluderà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento della MotoGP alla nuova stagione. Buon divertimento!