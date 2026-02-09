Curling
LIVE Italia-USA, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: la nuova sfida agli americani vale la finale!
Il programma della semifinale Italia-USA del doppio misto di curling delle Olimpiadi
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale tra Italia ed USA del torneo di doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il penultimo atto della competizione andrà in scena alle ore 18.05.
Al termine del round robin le due squadre hanno chiuso entrambe con 6 vittorie in 9 incontri, ma l’Italia è risultata seconda per aver vinto, stamane, lo scontro diretto con gli statunitensi: il miglior piazzamento degli azzurri si traduce nel vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end.
L’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner sfiderà gli USA di Cory Thiesse e Korey Dropkin, ed in contemporanea la Gran Bretagna, prima nel round robin, affronterà la Svezia, quarta: le vincenti di queste due sfide domani si giocheranno l’oro, mentre le perdenti si contenderanno il bronzo.
