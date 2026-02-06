LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: match spartiacque verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling. Dopo l’inatteso e roboante KO di giovedì contro il Canada Stefania Constantini ed Amos Mosaner tornano sul ghiaccio dello storico Stadio Olimpico di Cortina con l’intenzione di riprendere il cammino che porterà alle semifinali. Appuntamento alle 10.05 con il primo end.

Gli azzurri hanno interrotto la serie di 22 successi consecutivi avviata a Pechino 2022 e proseguita al Mondiale canadese e con la vittoria dell’esordio ai danni della Corea del Sud. Constantini e Mosaner non possono permettersi ulteriori passi falsi ed hanno bisogno di due convincenti vittorie dapprima al cospetto della Svizzera, poi nel primo pomeriggio contro l’Estonia. Servirà ritrovare serenità e quel gioco di bocciate e precisione che ha fatto innamorare gli appassionati italiani.

Svizzera che schiera Briar Schwaller-Huerlim e Yannick Schwaller. Coppia di assoluto rilievo ed esperienza nelle tre partite finora disputate ha trovato due vittorie contro Estonia e Corea del Sud, prima di cedere per 7-4 al duo degli Stati Uniti d’America. Incontro dunque fondamentale per entrambi i binomi. Con una vittoria gli elvetici si proietterebbero nelle zone alte del girone unico, mentre gli azzurri vincendo si rilancerebbero nella corsa alle semifinali.

Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling, inizierà alle 10.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!