LIVE Italia-Svezia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per Constantini/Mosaner

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo. A rappresentare l’Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L’oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l’unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025.

Dopo quattro incontri, il bilancio degli azzurri è di tre vittorie e una sconfitta, un ruolino che consente di occupare le zone alte della classifica e di restare pienamente in corsa per la qualificazione. L’esordio è stato più che convincente, con la vittoria per 8-4 sulla Corea del Sud, seguita però dallo stop contro il Canada (2-7), capace di spezzare una striscia impressionante di 23 successi consecutivi tra Olimpiadi e Mondiali. La reazione è stata immediata: prima il perentorio 12-4 rifilato alla Svizzera, poi il successo di grande spessore contro l’Estonia (6-4), arrivato grazie a una gestione tattica impeccabile e a un avvio aggressivo.

La partita contro la Svezia si inserisce dunque in un momento delicato del torneo. Un’affermazione permetterebbe all’Italia di consolidare la propria posizione tra le prime quattro, avvicinando in maniera concreta l’accesso alla fase a eliminazione diretta, mentre una sconfitta renderebbe decisivo l’ultimo impegno di giornata contro la Norvegia. Il margine d’errore si assottiglia, e ogni end può fare la differenza.

Dal punto di vista tecnico, gli azzurri arrivano all’appuntamento forti di una crescente solidità: la precisione di Constantini nei draw e nelle guardie, unita alla potenza e alla visione di gioco di Mosaner, ha permesso all’Italia di costruire vantaggi importanti nelle fasi centrali delle gare e di gestire con lucidità anche i momenti di pressione. Servirà però continuità, soprattutto nella gestione dell’hammer e del power-play, contro una Svezia (Wranaa/Wranaa) tradizionalmente ordinata e difficile da scardinare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14,35. Buon divertimento a tutti.