LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per sovvertire il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Italia-Olanda degli Europei di pallanuoto femminile

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed Olanda, in programma a Funchal, in Portogallo, sfida valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile.

L’Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l’Olanda, che ha chiuso al primo posto nel Girone F: le neerlandesi hanno battuto l’Ungheria, ma poi hanno perso ai tiri di rigore l’ultimo match contro la Spagna, quando però i piazzamenti finali erano già stati decisi dal pareggio al termine dei tempi regolamentari, mentre il Setterosa ha perso contro la Grecia e poi si è qualificata battendo la Francia.

La vincente di questo match affronterà in finale, giovedì 5 alle ore 20.15, la vincente dell’altra semifinale, che alle ore 18.15 di oggi metterà di fronte Grecia ed Ungheria: le elleniche hanno raggiunto il penultimo atto da imbattute, mentre le magiare hanno sconfitto nella prima fase la Spagna, prima di cedere di misura all’Olanda nel secondo girone. La finale per il bronzo sarà in programma sempre giovedì, alle ore 18.15.

Il match tra Italia ed Olanda, in programma a Funchal, in Portogallo, valevole per la seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, inizierà alle ore 20.15: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 19.50, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!