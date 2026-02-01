LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores maschili di ciclocross 2026. Hulst (Paesi Bassi) ospita la terza e ultima giornata della rassegna iridata del ciclocross che si conclude con le ultime tre gare, la più attesa delle quali è senza dubbio l’élite maschile.

L’Italia ha chiuso la prima giornata con il quarto posto ottenuto da Giorgia Pellizzotti nella gara della categoria Juniores femminile come miglior piazzamento ed è così ferma all’argento conquistato venerdì nel team relay. La spedizione azzurra punta forte su una gara nella quale può disporre di due carte di assoluto valore per provare a dire la propria in ottica vittoria finale o, perlomeno, di uno dei gradini del podio.

Patrik Pezzo Rosola, vincitore della Coppa del Mondo, e Filippo Grigolini hanno tutte le carte in regola per poter recitare un ruolo da protagonisti in una gara aperta a diversi scenari e nella quale più di un corridore può essere in grado di piazzare la zampata vincente. Nella stagione di Coppa del Mondo il campione italiano vanta un bilancio di due vittorie e due podi, mentre il compagno di squadra vanta un successo, un secondo e due terzi posti.

La schiera dei rivali per i due rappresentanti italiani sarà folta e molto ben qualificata. Gli azzurri dovranno guardarsi dal belga Giel Lejeune, dal francese Soren Bruyère Joumard, secondo classificato in Coppa del Mondo, dall’olandese Delano Heeren e dall’altro belga Jari Van Lee.

La prima gara dell’ultima giornata della rassegna iridata è in programma per le 11:05. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali Juniores maschili di ciclocross con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!