Atletica
LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti al debutto stagionale al coperto
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della tappa del World Indoor Gold Tour. In questa quarta tappa, che si terrà al Centro Sportivo Municipale Gallur di Madrid, non sono pochi gli atleti azzurri che scenderanno in pista e che lotteranno anche per piazzamenti importanti.
Il pezzo grosso che l’Italia mette in pista è senza dubbio Nadia Battocletti. La vicecampionessa olimpica e mondiale dei 10.000 metri, è la protagonista più attesa di questa tappa del World Indoor Tour, non solo in chiave azzurra. La trentina debutterà nel circuito indoor gareggiando sui 1500 metri dopo una prima parte di stagione molto positiva nel cross. Le avversarie principali dell’azzurra saranno l’Etiope Haylom, già vincitrice della tappa di Ostrava, e la sua connazionale Berhe. In gara c’è anche l’altra italiana Ludovica Cavalli; entrambe le azzurre proverranno a sfruttare le lepri per attaccare il proprio personale.
Ritorno in pista anche per Eloisa Coiro negli 800 metri. La mezzofondista ha già realizzato un buon crono in questa stagione, ottenendo il pass mondiale grazie al tempo di 2’00″53. Per quanto riguarda le discipline veloci l’Italia sarà protagonista nei 60 ostacoli, sia al maschile che al femminile. Sui blocchi di partenza ci saranno Giada Carmassi e Elisa Di Lazzaro, alle ricerca del tempo limite per il mondiali fissato a 8″02.
Al maschile sarà il solo Lorenzo Simonelli a difendere i colori azzurri. L’argento mondiale 2024 dei 60 ostacoli, cerca di trovare la forma ottimale in vista dell’appuntamento di Torun, dopo una stagione complicata dagli infortuni. L’ostacolista classe 2002 proverà ad abbassare il tempo non eccezione di 7’70, ottenuto una settimana fa. Il suo avversario principale sarà il beniamino di casa Enrique Llopis.
La tappa madrilena del World Indoort Tour prenderà il via alle 18.45 con i 60 metri piani femminili. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale di tutte le discipline, con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!