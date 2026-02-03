Judo, il Grand Slam di Parigi apre la nuova stagione. Scutto e Bellandi guidano la spedizione azzurra

Nel weekend in cui la maggior parte dei riflettori dello sport mondiale sarà rivolta verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in Francia andrà in scena il primo grande evento della stagione internazionale di judo. Stiamo parlando del Grand Slam di Parigi, uno dei tornei più affascinanti e prestigiosi del World Tour, che si terrà sui tatami dell’Accor Arena di Bercy da sabato 7 a domenica 8 febbraio.

Attesi oltre 500 atleti provenienti da 82 Paesi diversi, tra cui un ambizioso gruppo di tredici judoka italiani. La spedizione azzurra si preannuncia estremamente competitiva grazie alla presenza di quasi tutte le stelle del movimento azzurro, oltre a qualche seconda linea di medio-alto livello e a dei giovani talenti emergenti in rampa di lancio.

Italjudo che si presenta a Parigi con le sue due campionesse mondiali Assunta Scutto (48 kg) e Alice Bellandi (78 kg), entrambe a caccia della vittoria o comunque almeno di un posto sul podio in un contesto paragonabile a quello di un Campionato del Mondo per la quantità di big iscritti. Aspettative elevate in chiave tricolore anche per Odette Giuffrida (52 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

La delegazione nostrana sarà completata da Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Tiziano Falcone (90 kg), Francesca Milani (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Carlotta Avanzato (63 kg) e Irene Pedrotti (70 kg).