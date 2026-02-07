A che ora Italia-Svezia hockey ghiaccio femminile oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma e streaming

Prosegue il percorso della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori nella giornata odierna arriverà il secondo impegno del torneo. Dopo l’esordio contro la Francia, infatti, ora sarà la volta della Svezia alle ore 14.40 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Inutile girarci attorno, la sfida contro le fortissime scandinave potrebbe già indirizzare ogni scenario verso il passaggio al turno ad eliminazione diretta.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 14.40

L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Dopo lo splendido esordio rappresentato dal 4-1 rifilato alle transalpine, le azzurre vogliono proseguire nel migliore dei modi. La classifica vede proprio Italia e Svezia in vetta con 3 punti, +3 di differenza reti e 4 gol segnati, quindi Giappone, Germania e Francia a quota zero.

Le parole dell’head coach Eric Bouchard prima dell’incontro al sito ufficiale della FISG: “Cos’ho detto prima di affrontare una grande rivale come la Svezia? Niente di particolare, non dobbiamo adattarci all’avversario ma tenere fede alle cose su cui abbiamo lavorato sin qui. Mi aspetto che le scandinave partano forte, noi dovremo essere concentrate dall’inizio facendo attenzione ai dischi persi e alla gestione del puck. Muoviamoci velocemente e sapremo sorprendere le svedesi. Che gruppo è questa Italia? L’insieme di queste ragazze mi fa vedere la stessa compattezza che c’è in una famiglia. Da quando sono con loro ho visto un legame unico, un fortissimo senso di supporto. Questa Italia è speciale”.

Quando torneranno sul ghiaccio le azzurre? La nazionale italiana sarà di nuovo impegnata lunedì 9 febbraio per la sfida contro il Giappone alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena, quindi ultimo impegno del girone martedì 10 febbraio alle ore 16.40 contro la Germania alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Come seguire il match in tv? La partita tra Italia e Svezia sarà trasmessa in diretta tv su Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 14.40 Italia-Svezia- Diretta tv su Raisport HD

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: discovery+, DAZN e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport