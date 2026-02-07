Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streaming

Inizierà oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 15.10, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno della partita contro la Scozia, nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

Gonzalo Quesada sceglie Leonardo Marin in campo ad estremo e Lynagh e Ioane alle ali, mentre in mediana sarà Alessandro Fusco ad affiancare Paolo Garbisi. Per quanto riguarda la Scozia, mossa a sorpresa da parte di Townsend, che schiera Jamie Dobie all’ala.

Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 7 febbraio

15.10 Italia-Scozia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SCOZIA

Italia: 15 Leonardo Marin, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 Alessandro Garbisi, 22 Giacomo Da Re, 23 Lorenzo Pani.

Scozia: 15 Tom Jordan, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu (C), 11 Jamie Dobie, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge, 6 Matt Fagerson, 5 Grant Gilchrist, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Ewan Ashman, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 George Turner, 17 Nathan McBeth, 18 Elliot Millar Mills, 19 Max Williamson, 20 Gregor Brown, 21 George Horne, 22 Adam Hastings, 23 Darcy Graham.