Italia-Olanda oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Arriva l’ora per il primo scontro diretto da dentro o fuori per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda semifinale le azzurre affronteranno l’Olanda, nella sfida che vale l’accesso all’ultimo atto contro una tra Grecia ed Ungheria.

La sfida tra le azzurre e le neerlandesi sarà la quarta ed ultima del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 20.15 italiane: l’Olanda ha vinto il Girone F, battendo l’Ungheria e cedendo ai rigori (ma eliminando) alla Spagna, mentre il Setterosa ha chiuso il Girone E alle spalle della Grecia.

Per il match tra Italia ed Olanda degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Martedì 3 febbraio

Ore 20.15 Italia-Olanda – Diretta tv su Rai Sport HD

