Italia-Francia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming

Arriva il momento decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le azzurre affronteranno nel secondo ed ultimo match della seconda fase la Francia, ancora a quota zero in classifica.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 16.30

La sfida tra le azzurre e le transalpine sarà la quinta del programma, ed andrà in scena oggi, domenica 1° febbraio, alle ore 16.30 italiane: le francesi hanno perso ieri con la Croazia, battuta dall’Italia nella prima fase, mentre il Setterosa deve vincere per centrare il passaggio in semifinale.

Per il match tra Italia e Francia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Domenica 1° febbraio

Ore 16.30 Girone E: Italia-Francia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.