Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia!

L’Italia ha offerto una prestazione maiuscola all’esordio nel torneo di hockey ghiaccio femminile nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Francia con il perentorio punteggio di 4-1 di fronte al proprio pubblico dell’Arena Santa Giulia e iniziando a sognare davvero in grande in questa rassegna a cinque cerchi. Debutto con i fiocchi per la nostra Nazionale, che ha schiacciato in maniera nitida le temibili transalpine e ora può concretamente ambire al passaggio del turno.

Dopo aver chiuso il primo tempo in parità (1-1, botta e risposta tra De Serres e Tutino), le azzurre hanno dilagato tra il secondo parziale (gol di Roccella) e la terza frazione (stoccate di Fantin e Della Rovere), chiudendo il confronto con un margine importante. L’Italia si è così issata al comando della classifica generale del gruppo B insieme alla Svezia, che ha regolato la Germania sempre per 4-1, mentre il Giappone ha osservato un turno di riposo.

Le azzurre hanno incamerato tre punti e possono inseguire la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime tre classificate. Il prossimo impegno, previsto sabato 7 febbraio (ore 14.40) contro la Svezia, avrà un peso specifico enorme nella corsa verso l’accesso alla fase a eliminazione diretta. A seguire il doppio confronto contro il Giappone (9 febbraio) e la Germania (10 febbraio) per scoprire se le nostre portacolori potranno seriamente ambire all’ingresso in zona medaglie.

CLASSIFICA GRUPPO B HOCKEY FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1. Italia 3 punti (+3 differenza reti, 4 gol segnati: 1 partita giocata)

1. Svezia 3 punti (+3 differenza reti, 4 gol segnati: 1 partita giocata)

3. Giappone 0 punti (0 partite giocate)

4. Germania 0 punti (-3 differenza reti, 1 gol segnato: 1 partita giocata)

4. Francia 0 punti (-3 differenza reti, 1 gol segnato: 1 partita giocata)